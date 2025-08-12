Une exposition immersive pour célébrer les réalisations du Vietnam

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, chef du Comité de pilotage de l’exposition sur les réalisations nationales à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2025), a présidé, mardi 12 août à Hanoï, une réunion du Comité.

Photo : Giang Thanh/CVN

Lors de la réunion, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a indiqué que le ministère avait coordonné avec les unités concernées pour effectuer, depuis le 1ᵉʳ août, la mise en place des stands d’exposition. L’avancement des travaux est régulièrement mis à jour et rapporté au vice-Premier ministre lors des inspections quotidiennes menées au Centre national des expositions.

La cérémonie d’ouverture de l’exposition est prévue à 9 h le 28 août et la cérémonie de clôture à 20h le 5 septembre, a précisé Ta Quang Dông.

Prenant la parole, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a salué les efforts du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que des ministères, des services, des agences et des localités concernés, pour leur coordination active et efficace, visant à se concentrer sur la mise en œuvre des tâches et à préparer l'organisation de l'exposition.

Il leur a demandé de mobiliser toutes leurs ressources, matérielles et humaines pour la mise en œuvre des tâches assignées afin que tous les préparatifs soient achevés avant le 15 août. Il a également exhorté les 34 villes et provinces participantes à déployer intégralement leurs contributions, notamment par l’organisation de 34 "trains culinaires" mettant à l’honneur leur gastronomie et leurs spécialités.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé de préparer et de coordonner avec soin les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Soulignant qu’il s’agit d’un événement de grande envergure, Mai Van Chinh a appelé toutes les parties prenantes à faire preuve du plus haut sens des responsabilités afin de refléter, à travers l’exposition, une approche inclusive, cohérente, objective, efficace.

L’exposition sur les réalisations nationales, un événement politico-culturel d’une importance toute particulière, aura lieu au nouveau Centre national des expositions, à Hanoi.

Placée sous le thème "80 ans de marche vers l’Indépendance - la Liberté - le Bonheur", l’exposition retrace l’histoire glorieuse du pays depuis 1945, illustrant 80 ans d’efforts tenaces, de sacrifices et de fierté nationale. Les réalisations dans les secteurs de l’industrie et de la technologie, du commerce et de l’investissement, de l’agriculture, de la défense et de la sécurité, de la diplomatie, de la santé, de l’éducation, de la culture, des sports et du tourisme y seront mises en valeur.

Un produit technologique inédit sera présenté : une carte numérique à couches multiples des 34 nouvelles villes et provinces vietnamiennes, illustrant le succès de la rationalisation récente de l’appareil politique. L’itinéraire vers "l’Indépendance - la Liberté - le Bonheur" sera également raconté à travers des photos et vidéos issues du concours annuel "Happy Vietnam", réalisées par des habitants à travers le pays.

Parmi les points forts de l’événement figure l’usage massif de technologies innovantes : réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR), écrans tactiles interactifs, modélisation 3D et projections multimédias, offrant aux visiteurs une immersion et une interaction inédites.

VNA/CVN