Le secrétaire général du Parti Tô Lâm assiste au spectacle “Sous le drapeau de la gloire”

Le soir du 9 août, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense, en coordination avec les Comités du Parti de Hanoï, de Huê et Hô Chi Minh-Ville, ont organisé le spectacle politico-artistique “Sous le drapeau de la gloire”.

Inscrit parmi les événements artistiques majeurs célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, le spectacle a été retransmis en direct depuis trois sites : la place Ba Dinh (Hanoï), la place de la Porte du Midi (Huê) et le Parc créatif de Thu Thiêm (Hô Chi Minh-Ville).

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, a assisté à l’événement à Hanoï, tandis que le Premier ministre Pham Minh Chinh à Huê et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, à Hô Chi Minh-Ville.

Placé sous la direction du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam et produit par le Centre de radio et de télévision de l’Armée, “Sous le drapeau de la gloire” se veut une fresque politico-artistique, un manifeste d’images et d’émotions célébrant l’amour de la Patrie, l’aspiration à la paix, la résilience vietnamienne au fil de l’histoire de défense et d’édification nationale ainsi que l’image emblématique du “soldat de l’Oncle Hô”, symbole des valeurs nationales de loyauté, de dévouement et de sacrifice pour le peuple.

Parmi les temps forts figurait la retransmission en direct d’une relève de la garde par la garde d’honneur au mausolée du Président Hô Chi Minh.

Alliant expression artistique et technologies de scène modernes, le programme a tissé un lien sacré entre l’âme du pays et trois grandes cités : la capitale millénaire de Hanoï, l’ancienne impériale imprégnée de culture traditionnelle de Huê et la métropole dynamique portant le nom du Président Hô Chi Minh. L’ensemble a offert une image vivante d’un Vietnam uni dans sa diversité et harmonieux dans son identité.

Le spectacle a transmis un message de responsabilité, de confiance et d’aspiration à la contribution pour la jeune génération, affirmant que “Sous le drapeau de la gloire”, nous ne faisons qu’un : un peuple, une foi, une volonté et un élan vers l’avenir, affirmant comme le point d’appui solide du Parti, du pays et du peuple : Armée populaire du Vietnam héroïque.

