La star de K-pop Hyolyn organise un concert spécial pour ses fans au Vietnam

Hyolyn, ancienne membre du girl group sud-coréen Sistar, organisera un concert spécial pour ses fans intitulé "Hyolyn’s private party - Fan Concert in Vietnam", le 27 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

L’événement proposera une expérience interactive pour les fans, où la reine de la K-pop apportera sur scène sa voix puissante et son énergie emblématiques.

En plus d’interpréter des tubes de Sistar, Hyolyn présentera ses titres solo Dally, See Sea et Bae. Les billets sont disponibles dès maintenant sur la plateforme vietnamienne C-TICKET.

Après ses débuts en 2010 avec Sistar, Hyolyn s’est lancée en solo en 2013 avec son premier album, Love & Hate.

Cet album qui a atteint la 5e place du Gaon Weekly Albums Chart, se compose de morceaux produits par certains des producteurs à succès de la K-pop, notamment Brave Brothers, Kim Do Hoon et Brave Brothers.

Connue pour sa voix magnifique et ses visuels époustouflants, elle s’est forgée une réputation de chanteuse solo parmi les plus importantes de République de Corée grâce à des performances dynamiques et des tournées internationales.

