L’UNESCO achève la restauration du patrimoine endommagé par Yagi au Vietnam

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a récemment achevé la restauration de trois sites du patrimoine culturel endommagés par le typhon Yagi en septembre 2024 au Vietnam.

>> Patrimoine mondial : le Vietnam fait entendre sa voix

>> Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac : un patrimoine à portée universelle

>> Vietnam - Laos : deux parcs nationaux, une extension transfrontalière classée

>> Le patrimoine vietnamien à l’ère du numérique : un élan créatif porté par la jeunesse

Photo : ChuaVN/CVN

En septembre 2024, le typhon Yagi a frappé le Vietnam avec des vents atteignant 213 km/h, provoquant les dégâts les plus importants en Mer Orientale depuis 30 ans. La catastrophe a fait plus de 350 morts ou disparus et a déplacé plus de 100.000 personnes. Les pertes économiques ont atteint environ 2 milliards de dollars, dont plus de 309 millions de dollars de dommages pour le seul secteur de la culture et du tourisme, a rappelé l’UNESCO.

En réponse, l’UNESCO a mobilisé le soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine (HEF) afin d’évaluer et de répondre aux menaces urgentes qui pèsent sur le patrimoine culturel. Cette initiative visait à protéger les biens culturels matériels et immatériels ainsi que le patrimoine naturel dans les provinces touchées.

Des travaux de restauration urgents ont été réalisés à la pagode Nhi Châu, à Hai Duong (réparation du toit endommagé de la maison des ancêtres), à la pagode Vinh Nghiêm, à Bac Giang (restauration du clocher et des archives de gravures sur bois, site Mémoire du monde de l’UNESCO), à la maison communale de Trang, à Phu Tho (réparation et réapprovisionnement d’éléments religieux et culturels clés), a-t-elle précisé.

Dans un communiqué publié le 8 août, l’UNESCO a confirmé que les trois structures avaient été restaurées d’urgence, garantissant ainsi la préservation de leur structure historique et la continuité des pratiques culturelles locales.

Ce projet d’urgence pour le patrimoine témoigne de l’engagement de l’UNESCO à préserver le patrimoine culturel face aux catastrophes, en veillant à ce que les efforts de relèvement soient non seulement rapides, mais aussi ancrés dans la résilience et la continuité culturelle, a déclaré l’organisation.

Le projet a été mené à Hai Duong, Phu Tho et Bac Giang de novembre 2024 à mai 2025 par l’UNESCO, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et les administrations des provinces concernées.

L’UNESCO a souligné que l’un des objectifs clés du projet est le renforcement des capacités et la préparation pour l’avenir. Les résultats des études de restauration serviront de base à l’élaboration des directives techniques nationales pour les interventions d’urgence en matière de patrimoine culturel.

VNA/CVN