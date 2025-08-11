Le ballet d’Eifman de Saint-Pétersbourg présente Anna Karénine au Vietnam

Le Ballet de Boris Eifman, compagnie de ballet contemporain renommée de Saint-Pétersbourg, en Russie, fera ses débuts au Vietnam dans le cadre de sa tournée mondiale, offrant au public une occasion unique de découvrir le célèbre chef-d’œuvre du ballet contemporain Anna Karénine à Hô Chi Minh-Ville et Hanoï.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, des représentations auront lieu à l’Opéra municipal les 27, 28 et 29 novembre, avec une édition spéciale présentant des extraits choisis de l’adaptation en ballet du classique littéraire du grand romancier russe Léon Tolstoï. À Hanoï, le Palais culturel de l’amitié Vietnam - Russie à Hanoï présentera ensuite la production intégrale les 4 et 5 décembre.

Anna Karénine est un vrai condensé d’énergie psychologique intérieure qui étonne par sa précision sur l’impact émotionnel des spectateurs. En utilisant le langage de la danse, Boris Eifman dans son ballet a réussi à représenter le drame de la renaissance d’une femme.

Selon le chorégraphe visionnaire, c’est la passion amoureuse, l’instinct premier, qui a mené l’héroïne à briser les normes sociales de la moralité anéantissant son amour maternel et détruisant son monde intérieur. Consumée et abattue par la passion, une femme est prête à n’importe quel sacrifice.

Plus qu’un simple ballet, Anna Karénine est une symphonie de bouleversements émotionnels – amour, honneur, liberté et désir de vivre - où chaque mouvement parle au cœur et où chaque note de la musique de Tchaïkovski résonne au plus profond de l’âme.

Les organisateurs soulignent que cet événement "unique en son genre", une expérience artistique d’envergure internationale et une occasion rare de toucher le sommet du ballet ici même sur le sol vietnamien, marque un changement significatif dans la façon dont le Vietnam organise des événements culturels, démontrant que le pays est prêt à devenir une destination artistique internationale.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, le choix du Vietnam par le Ballet d’Eifman est une source de fierté, témoignant de la reconnaissance internationale du potentiel et de la position du pays dans le secteur des arts du spectacle.

Hoàng Hai Huong, représentant du Théâtre national de musique, de chant et de danse du Vietnam, a déclaré que ce choix constituerait une puissante source d’inspiration, contribuant à renforcer l’expertise professionnelle et à nourrir les aspirations créatives des futures générations d’artistes vietnamiens.

Le Ballet d’Eifman a été fondé en 1977 par le chorégraphe Boris Eifman, reconnu comme l’un des plus grands chorégraphes du monde. Fidèle à ses valeurs artistiques, Boris Eifman ne traduit pas le cours de l’histoire, mais utilise tous les outils d’expression uniques qu’il a développés au fil de décennies de création pour apporter ses réponses aux questions les plus importantes concernant la nature profonde de l’humanité.

Le souhait de Boris Eifman est d’engager ses spectateurs dans le monde infini des passions humaines, de former un lien spirituel avec le public, d’éblouir son audience par la brillance et le dynamisme de sa plastique - tout cela a assuré depuis plusieurs décennies le succès des spectacles du Ballet d’Eifman dans les plus grandes salles de spectacles autour du monde.

La troupe, composée des plus grands artistes russes tels que Maria Abashova, Lyubov Andreyeva, Dmitry Fisher et Sergey Volobuev, est également considérée comme un symbole éclatant de la danse contemporaine mondiale. Au cours des quatre dernières décennies, elle a remporté de nombreux prix prestigieux, notamment le Prix Benois de la danse, souvent qualifié d’" Oscars du ballet".

VNA/CVN