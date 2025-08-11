Fête nationale du 2 septembre

Les visiteurs bénéficieront d’un accès gratuit à plusieurs musées à Hanoï

À l’occasion des congés de la Fête nationale du 2 septembre, plusieurs musées et sites culturels majeurs de Hanoï seront ouverts gratuitement au public pendant trois jours, du 1 er au 3 septembre.

Photo : ST/CVN

Selon des informations communiquées par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les visiteurs pourront accéder librement aux lieux suivants : le Musée Hô Chi Minh, le Musée national d’histoire du Vietnam, le Musée des beaux-arts du Vietnam, le Théâtre d’art contemporain du Vietnam, ainsi que le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Durant cette période, les musées organiseront de nombreuses expositions et présentations thématiques afin de faire découvrir l’histoire, la culture, le pays et le peuple vietnamien.

Au Musée Hô Chi Minh, trois expositions thématiques seront proposées au public : "80 ans de la Police populaire gravant les paroles de l’Oncle Hô", dont l’inauguration est prévue pour le 15 août ; "Automne de l’indépendance", commémorant les 80 ans de la Fête nationale, prévue pour le 26 août et "Printemps de l’indépendance", une exposition en plein air de grandes peintures à l’huile, dont l’ouverture est prévue autour du 2 septembre

Photo : ST/CVN

Au Musée national d’histoire du Vietnam, l’exposition thématique "Campagne d’alphabétisation populaire - Illuminer l’avenir" ouvrira ses portes le 22 août.

Le Musée des beaux-arts du Vietnam présentera deux expositions : "Les enfants de la Patrie", prévue pour le 15 août et "L’intelligence artificielle dans les arts appliqués", attendue le 22 août.

Photo : ST/CVN

Photo : ST/CVN

Photo : ST/CVN

Le Théâtre d’art contemporain du Vietnam a également annoncé qu’il ouvrirait ses portes gratuitement du 1er au 3 septembre, en particulier pour les enfants, avec des représentations de marionnettes sur l’eau ainsi que divers spectacles artistiques et musicaux.

Au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, de nombreuses activités attrayantes seront organisées pour mettre en valeur les traditions culturelles des ethnies minoritaires, à travers un espace de marché montagnard ainsi que des spectacles culturels et artistiques célébrant la Fête nationale, présentés par les communautés vivant dans le village.

Photo : CTV/CVN

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme affirme que ces activités visent à offrir des espaces culturels aux citoyens tout en contribuant à promouvoir l’image du pays et du peuple vietnamien auprès des amis de la région et du monde.

Phuong Mai/CVN