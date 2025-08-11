Hanoï : Từ Vân et Giap Long célèbrent avec fierté l’art ancestral des drapeaux

Alors que le Vietnam célèbre sa 80 e Fête nationale, les villages de Từ Vân et de Giap Long (commune de Chuong Duong, en banlieue de Hanoï), perpétuent la fabrication des drapeaux rouges à étoile jaune, symbole fort de l’indépendance proclamée en 1945 par le Président Hô Chi Minh sur la place Ba Dinh.

Situé à seulement 30 km au sud de la capitale, les village de Từ Vân et de Giap Long sont réputés depuis le XVIe siècle pour ses broderies et son tissage. En août 1945, les révolutionnaires vietnamiens ont sollicité les tailleurs locaux pour confectionner des drapeaux rouges à étoile jaune. Ce moment historique a donné naissance à une tradition qui perdure encore aujourd’hui.

Les artisans qualifiés ont fabriqué des millions de ces drapeaux, notamment ceux qui flottaient sur la place Ba Dinh le 2 septembre 1945, lors de la Déclaration d’indépendance par le Président Hô Chi Minh.

La qualité du tissu, la découpe précise et surtout l’adaptation parfaite de l’étoile restent éminemment importantes.

De nos jours, seules quelques familles perpétuent cet artisanat. Pour elles, la fabrication des drapeaux constitue une source de revenu stable et un moyen d’afficher leur fierté patriotique.

Même si la confection des drapeaux ne requiert pas de compétences complexes, elle demande une grande minutie afin de respecter rigoureusement les normes nationales. Chaque étape du processus nécessite une attention soutenue.

Les drapeaux conçus par les villageois de Từ Vân et de Giap Long sont vendus dans tout le pays, témoignant de l’attachement profond de la nation à ses symboles.

Texte : Thuy Hà/CVN

Photos : VNA/CVN