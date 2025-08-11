Hanoï : Từ Vân et Giap Long célèbrent avec fierté l’art ancestral des drapeaux

>> 70 ans de capitale héroïque : mettre en lumière la culture et l’histoire de Hanoï
|Les drapeaux du Parti communiste, ainsi que les drapeaux nationaux, accompagnés de bannières rouges et d’affiches, illuminent la nouvelle année scolaire, la Fête nationale et tous les événements majeurs.
Situé à seulement 30 km au sud de la capitale, les village de Từ Vân et de Giap Long sont réputés depuis le XVIe siècle pour ses broderies et son tissage. En août 1945, les révolutionnaires vietnamiens ont sollicité les tailleurs locaux pour confectionner des drapeaux rouges à étoile jaune. Ce moment historique a donné naissance à une tradition qui perdure encore aujourd’hui.
Les artisans qualifiés ont fabriqué des millions de ces drapeaux, notamment ceux qui flottaient sur la place Ba Dinh le 2 septembre 1945, lors de la Déclaration d’indépendance par le Président Hô Chi Minh.
|Le tissu des drapeaux nationaux vient de la mousseline fine du village voisin de La Khê, dans le quartier de Hà Đông, tandis que d’autres parties sont fabriquées à Triêu Khuc.
|La précision des points individuels lors de la broderie, de la couture et de la confection permet de réaliser des broderies de haute qualité sur les drapeaux.
|Pour les habitants, cette fabrication est une source de fierté patriotique et un revenu stable.
|Le travail minutieux demande généralement deux à trois jours pour broder un drapeau, voire jusqu’à une semaine pour les débutants.
|Au-delà des broderies à la main, les villageois réalisent aussi de nombreux articles festifs.
|Dans de nombreuses familles, trois à quatre générations se transmettent et préservent avec soin et passion l’art précieux de la broderie et de la couture des drapeaux.
|La qualité du tissu, la découpe précise et surtout l’adaptation parfaite de l’étoile restent éminemment importantes.
De nos jours, seules quelques familles perpétuent cet artisanat. Pour elles, la fabrication des drapeaux constitue une source de revenu stable et un moyen d’afficher leur fierté patriotique.
Même si la confection des drapeaux ne requiert pas de compétences complexes, elle demande une grande minutie afin de respecter rigoureusement les normes nationales. Chaque étape du processus nécessite une attention soutenue.
Les drapeaux conçus par les villageois de Từ Vân et de Giap Long sont vendus dans tout le pays, témoignant de l’attachement profond de la nation à ses symboles.
Texte : Thuy Hà/CVN
Photos : VNA/CVN