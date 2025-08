80e Fête nationale : transmettre un message de paix à travers les dessins d'enfants

Ce concours, organisé par le Service municipal de la culture et du tourisme et l’Union des organisations d’amitié de la ville, est ouvert aux enfants vietnamiens et étrangers âgés de 6 à 15 ans et vivant à Hanoï. L'objectif est de les encourager à exprimer leur amour pour la capitale, mais aussi de véhiculer des messages de paix, de protection de la nature et d'humanité, tout en dénonçant la guerre et la pauvreté. Les œuvres pourront être soumises du 15 août au 10 septembre 2025. Les candidats étrangers envoient leurs œuvres à l’Union des organisations d’amitié de Hanoï.

Plus qu'une simple compétition artistique, cet événement se veut un outil éducatif puissant, promouvant les valeurs de paix, de respect de l'environnement et de solidarité. Il renforce également les échanges culturels entre les enfants vietnamiens et internationaux.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 20 septembre 2025 à Hanoï. Les meilleures œuvres seront exposées à cette occasion. Au total, 91 prix seront attribués, pour une valeur totale de 126 millions de dôngs.

Ce concours, organisé depuis plusieurs années, a révélé de nombreux jeunes talents. Il contribue à promouvoir l'image d'une Hanoï millénaire, créative et pacifique auprès du monde entier.

VNA/CVN