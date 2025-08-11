"50 ans de force du Vietnam" et "Ville de la paix - Notre ville"

Exposition et lancement de deux livres de photos

La cérémonie d'ouverture de l'exposition et le lancement de deux livres de photos "50 ans de force du Vietnam" et "Ville de la paix - Notre ville" du photographe Nguyên A ont eu lieu le 10 août au Musée des femmes du Vietnam, 36 Ly Thuong Kiêt, Hanoi. Cet événement est le résultat d'un parcours créatif méticuleux et dévoué du photographe Nguyên A.

Photo : VNA/CVN

Le photographe Nguyên A s'est consacré tranquillement mais avec persévérance, à capturer des moments authentiques du peuple vietnamien au milieu du flux de l'histoire et de la vie urbaine d'aujourd'hui.

Cent clichés y sont exposés, extraits des deux livres de photos, sélectionnés pour leur qualité artistique et leur valeur documentaire. Les images offrent des instantanés empreints d’émotion, illustrant l’esprit, la volonté et le dévouement discret de plusieurs générations de Vietnamiens.

Le livre de photos "50 ans de force du Vietnam" retrace, à travers des mois de travail, les entraînements et la participation des soldats au défilé célébrant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025) à Hô Chi Minh-Ville. Le livre est un film documentaire précieux décrivant la participation responsable des officiers et des soldats à cet événement.

Le second "Ville de la paix - Notre ville" propose un autre regard sur Hô Chi Minh-Ville, saisie dans son dynamisme et son renouvellement quotidien. Les plus de 50 histoires qu'il a incluses dans ce livre ne sont pas seulement des photos, mais la vie et la quintessence de la ville qu'il a préservées à travers des photographies de qualité, apportant aux spectateurs une perspective différente de la mégapole du Sud, non seulement une zone urbaine animée, mais aussi une ville dynamique et harmonieuse, où les gens sont attachés à la communauté et à l'espace de vie.

Le directeur adjoint de l'Institut vietnamien de stratégie et d'histoire de la défense, le général de brigade et Professeur associé, Docteur Nguyên Van Sau, a déclaré que les photos de Nguyên A constituaient des documents précieux pour éduquer la jeune génération et perpétuer la tradition historique de la nation.

Selon lui, l'éducation aux traditions historiques, en particulier pour la jeune génération, nécessite de nombreuses méthodes, mais les photos et les films ont un impact considérable.

La Docteure Ly Thi Mai, directrice adjointe de l'Institut de recherche sur le costume vietnamien, a déclaré que les deux livres de photos du photographe Nguyên A constituaient de magnifiques images du peuple vietnamien à des moments historiques et lors de fêtes nationales importantes.

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 12 août 2025.

VNA/CVN