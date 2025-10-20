Exportations agrosylvicoles et aquatiques

Une dynamique de croissance malgré les défis de 2025

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a récemment organisé une conférence pour promouvoir les exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques en 2025, en présence des représentants de nombreux ministères, branches, associations professionnelles, entreprises exportatrices et localités.

Les participants ont discuté des solutions visant à exploiter les opportunités et surmonter les défis des marchés internationaux, tout en fixant l'objectif d'une croissance supérieure à 4% et d'un chiffre d'affaires à l'export entre 65 et 70 milliards de dollars.

Malgré des perturbations mondiales, ce secteur reste un pilier économique. Cependant, la valeur ajoutée reste limitée du fait de la dépendance aux intrants importés. La maîtrise de cette chaîne permettrait de réduire les coûts et d'améliorer la qualité. Le ministère a lancé un bulletin périodique d'analyse du marché pour orienter les producteurs.

Un défi majeur réside dans la taxe de 20% imposée par les États-Unis sur plusieurs produits, une mesure qui complique les exportations tout en ouvrant de nouvelles opportunités, a estimé la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang. Elle a abordé trois orientations principales : le maintien de la croissance sur les grands marchés et l'exploitation du potentiel de l'UE ; la proposition de mesures d'adaptation aux droits de douane américains ; et le renforcement de la promotion de nouveaux marchés grâce à la coordination intersectorielle avec les ministères de l'Industrie et du Commerce et de l'Agriculture et de l'Environnement.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce intensifie la lutte contre la fraude commerciale et négocie l'ouverture de nouveaux marchés, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré Nguyên Anh Son, chef de l'Agence du commerce extérieur.

Le président de l'Association de la filière du riz (VIETRISA) Bui Ba Bông a présente le programme "super zone de matière première" couvrant un million d'hectares de riz de haute qualité et à faible émission dans le delta du Mékong, dont le premier lot a déjà été exporté vers le Japon. Ce projet nécessite l'engagement des agriculteurs, coopératives et autorités locales.

Les chiffres pour 2025 sont encourageants : hausse des exportations agricoles (+17%) avec 21,5 milliards de dollars, forestières (+8,6%) avec 10,4 milliards de dollars et aquatiques (+13,8%) avec 6,1milliards de dollars. Les marchés clés restent les États-Unis, la Chine et le Japon, tandis que les exportations vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une progression.

Malgré la baisse des prix, la production de riz vietnamien augmente, consolidant la place du pays comme deuxième exportateur mondial. Les exportations de produits aquatiques sont également en hausse. Toutefois, la taxe américaine pourrait impacter certains produits, notamment le pangasius, obligeant les entreprises à diversifier leurs débouchés vers l'ASEAN, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient.

Le ministre par intérim de l'Agriculture et de l'Environnement, Trân Duc Thang, a affirmé que grâce à une mobilisation coordonnée entre gouvernement, secteurs et entreprises, l'objectif d'exportations à 65 milliards de dollars en 2025 est réalisable.

