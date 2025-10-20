Le Vietnam met en valeur ses produits phares à l’exposition Global Sources 2025

Le Salon international des sources d’approvisionnement mondiales 2025 (Global Sources 2025) se tient au centre de conférences et d’expositions AsiaWorld-Expo à Hong Kong (Chine), du 18 au 21 octobre.

Organisé par la société Global Sources, l’événement réunit plus de 2.200 exposants venus de nombreux pays et territoires, dont les États-Unis, le Canada, la Chine, Hong Kong (Chine), la République de Corée et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, parmi lesquels le Vietnam.

Le 18 octobre, le pavillon du Vietnam a été officiellement inauguré, offrant aux visiteurs un aperçu des produits d’exportation emblématiques du pays, tels que l’artisanat, les articles industriels, les produits de beauté, la mode et les équipements ménagers. Plusieurs entreprises vietnamiennes y participent, notamment Gia Long, Minh Giang Craft, KSA Polymer, Khai Phong Wood, Vanglung Rattan et la société d’électronique SHDC.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Hong Kong (Chine), Vu Thu Huong, représentante de l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises (VINASME) et cheffe de la délégation vietnamienne, a précisé que la participation à cette exposition s’inscrivait dans le cadre du programme de promotion du commerce du Département de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce). Selon elle, treize entreprises exemplaires présentent plusieurs centaines de produits originaux, allant des objets artisanaux et ustensiles de cuisine aux articles ménagers écologiques, en passant par le mobilier en cuir haut de gamme et les sacs de voyage.

Global Sources 2025 met en avant de vastes espaces d’exposition consacrés aux appareils mobiles, objets connectés, solutions pour maisons intelligentes, produits de bien-être personnel, articles ménagers et accessoires pour animaux de compagnie. Pour la première fois, un “pavillon de l’intelligence artificielle” est également présenté, illustrant la montée en puissance des technologies innovantes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

L’exposition devrait attirer plus de 60.000 acheteurs, un record en termes de visiteurs issus des marchés émergents. L’événement se déroule en trois phases : la première du 11 au 14 octobre, la deuxième du 18 au 21 octobre et la troisième du 27 au 30 octobre.

