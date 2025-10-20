La logistique, levier stratégique pour le commerce électronique transfrontalier

Le Premier ministre vietnamien a approuvé, le 9 octobre 2025, la Stratégie de développement des services logistiques pour la période 2025-2035, avec vision à 2050 (Décision n°2229/QĐ-TTg).

>> Le Vietnam vise à bâtir un secteur logistique durable, performant, à forte valeur ajoutée

>> Le secrétaire général Tô Lâm exhorte à faire de Hô Chi Minh-Ville un hub régional

>> Viettel se développe dans la logistique au Laos avec Unitel Logistics

Photo : HNM/CVN

Il s'agit de la première stratégie nationale globale et cohérente visant à renforcer la compétitivité du secteur logistique et à répondre aux exigences d'intégration économique internationale.

À l'échelle mondiale, le commerce électronique transfrontalier s'est imposé comme un moteur de croissance incontournable. Le marché, estimé à 791,5 milliards de dollars fin 2024, enregistre une croissance soutenue de plus de 30% par an, offre une occasion majeure pour les entreprises vietnamiennes, notamment les PME, de conquérir de nouveaux marchés. Dans ce contexte, la logistique constitue le maillon décisif : seule une infrastructure moderne, transparente et efficiente peut permettre aux produits vietnamiens d'atteindre rapidement les consommateurs mondiaux à des coûts compétitifs.

Selon Nguyên Thi Hoài An, vice-présidente de l'Alliance mondiale pour le commerce électronique transfrontalier (ACBC Global) et présidente d'ACBC Vietnam, le commerce électronique transfrontalier s'impose comme le prolongement naturel de la mondialisation, reliant directement les producteurs aux marchés internationaux. Le Vietnam dispose d'atouts stratégiques : position géographique favorable, ressources abondantes, main-d'œuvre jeune et forte capacité de transition numérique.

Les plateformes telles qu'Amazon, TikTok Shop, Lazada ou Shopee jouent un rôle moteur : sur Amazon seulement, 17 millions de produits vietnamiens ont été vendus ces deux dernières années, le chiffre d'affaires progressant de plus de 50 %. Cette dynamique confirme la montée en puissance du "Made in Vietnam" et l'intérêt croissant du marché mondial.

La stratégie nationale définit neuf axes prioritaires, parmi lesquels figurent l'amélioration du cadre juridique ; la modernisation des infrastructures ; le développement du marché logistique ; le renforcement de la compétitivité des entreprises et de la qualité des services logistiques ; la promotion de la recherche, de l'innovation et de la transformation numérique ; la formation des ressources humaines. L'objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises et de porter la valeur des exportations au-delà de 1.000 milliards de dollars.

Une logistique moderne et intégrée générera un effet d'entraînement sur l'économie : stimulation de l'investissement, création d'emplois, accélération de la transformation numérique et expansion du commerce électronique transfrontalier. Sa réussite reposera sur la coordination étroite entre l'État, les entreprises et les collectivités locales, condition essentielle pour devenir une économie dotée de chaînes d'approvisionnement modernes, durables et compétitives à l'échelle régionale et mondiale.

VNA/CVN