Le Premier ministre ordonne une intensification de la lutte contre la pêche INN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un télégramme officiel ordonnant une campagne d'un mois contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et la promotion du développement durable du secteur de la pêche.

Photo : VNA/CVN

Le télégramme officiel n° 198/CD-TTg, publiée en fin de semaine dernière, souligne que la lutte contre la pêche INN et la levée de l'avertissement de "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) constituent une tâche critique, urgente et hautement prioritaire. Le document souligne la nécessité d'empêcher qu'une minorité de pêcheurs, d'entreprises ou de fonctionnaires ne se livre à des activités illégales ou ne néglige ses responsabilités, portant ainsi atteinte à la réputation du Vietnam et aux moyens de subsistance des citoyens respectueux de la loi.

Le Premier ministre a enjoint les ministres, les chefs d'agences et les présidents des comités populaires des provinces et municipalités côtières à adhérer strictement aux directives du Secrétariat du Comité central du Parti et à mobiliser tous les efforts et ressources pour mettre en œuvre les tâches critiques et urgentes de cette campagne.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement (MAE) est chargé de finaliser d'ici le 25 octobre la révision des sanctions administratives dans le secteur de la pêche, et de mettre en œuvre, avant le 15 novembre, le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT).

Un canal de communication doit être établi d'ici le 30 octobre avec les organisations régionales de pêche, les États du pavillon et les autorités de délivrance de licences, afin de vérifier les informations sur la gestion des navires, les permis de pêche et les activités de transbordement.

Le MAE est tenu d'allouer des ressources suffisantes à l'inspection des documents, au suivi du volume et de la composition des espèces de fruits de mer importées dans les ports maritimes, les usines de transformation et les sites d'exportation. De plus, il doit garantir l'accès aux bases de données internationales et assurer la connectivité des bases de données, ainsi que le suivi et la mise à jour des résultats des sanctions administratives dans le secteur de la pêche avec le ministère de la Défense.

Le ministère de la Défense est chargé de mettre en place un système national de contrôle des navires de pêche, opérationnel avant le 30 octobre. Il doit également, en coordination avec le groupe Viettel, déployer un système d'alerte en cas de déconnexion du système de surveillance VMS, ainsi qu'un journal de bord électronique.

Photo : VNA/CVN

En parallèle, un système automatique de localisation en cas de déconnexion VMS sera mis en œuvre à l'échelle nationale. Les forces armées assureront des patrouilles intensifiées dans les zones maritimes limitrophes de pays voisins (Malaisie, Thaïlande, Indonésie), ainsi que dans les zones côtières, fluviales et estuariennes, afin d'empêcher les violations de pêche INN jusqu'à la cinquième inspection de la CE prévue fin 2025.

La base de données de contrôle des navires devra être synchronisée avec le système eCDT d'ici le 30 octobre.

Le ministère de la Police mettra en œuvre un système de contrôle des départs des navires et des pêcheurs via la plateforme nationale d'identification électronique (VNeID), et mènera des enquêtes ciblées sur les individus impliqués dans des activités de pêche illégale en eaux étrangères, y compris ceux rapatriés après détention.

Les ministères des Affaires étrangères, de la Justice, des Sciences et des Technologies, de la Construction, et des Finances collaboreront étroitement pour assurer l'efficacité globale des mesures contre la pêche INN.

Le Premier ministre a également demandé aux autorités locales de veiller à ce que tous les navires de pêche soient immatriculés conformément aux exigences. L'immatriculation et les licences des navires doivent être mises à jour dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase).

Des mesures visant à éliminer progressivement les navires non immatriculés et à soutenir la modernisation des équipements VMS doivent être mises en œuvre. Le système eCDT complet doit être opérationnel dans tous les ports de pêche avant le 30 octobre. Des rapports réguliers sur ces efforts sont nécessaires pour garantir la transparence et la responsabilité.

VNA/CVN