Le Vietnam profite des opportunités du marché Halal malaisien

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Malaisie, notamment dans le secteur Halal, est en forte croissance, mais il reste confronté à la pression d'une balance commerciale déséquilibrée et aux exigences strictes des normes islamiques.

>> Ouverture du marché Halal dans le Sud-Ouest et le delta du Mékong

>> Le Vietnam dynamise l’exportation de produits Halal vers la Turquie

Photo : VNA/CVN

Les dernières statistiques des douanes vietnamiennes révèlent qu'à la fin de septembre 2025, le volume total des échanges commerciaux entre les deux nations a dépassé 12 milliards de dollars, soit une progression de 12,9% par rapport à l'année précédente. Cependant, la balance commerciale est excédentaire pour la Malaisie. Plus précisément, les importations vietnamiennes en provenance de ce pays ont atteint 8,17 milliards de dollars, soit une augmentation de 19,4%, tandis que les exportations vietnamiennes vers la Malaisie ne se sont élevées qu’à 3,8 milliards de dollars, enregistrant une progression modeste de 1,3%. Il en résulte un excédent commercial de 4,29 milliards de dollars en faveur de la Malaisie.

Analysant les spécificités du marché malaisien, Ngô Quang Hung, représentant du Bureau commercial du Vietnam en Malaisie, a mis en lumière son attractivité, caractérisée par un pouvoir d'achat élevé, une demande diversifiée et une proximité culturelle des consommateurs vis-à-vis des produits vietnamiens. Malgré ces atouts indéniables, les produits vietnamiens se heurtent à une concurrence intense, notamment de la part d'acteurs régionaux majeurs tels que la Chine, la Thaïlande et l'Indonésie. Le principal obstacle demeure l'obtention de la certification Halal, un prérequis indispensable pour toute entreprise souhaitant pénétrer ce marché islamique stratégique.

Dans ce contexte, le gouvernement de l'État de Malacca, hôte du Festival international Halal de Malacca (MIHF) 2025 tenu du 16 au 19 octobre, a récemment établi le Conseil national de développement de l'industrie halal (MPIH Melaka). Le chef du gouvernement, Ab Rauf Yusoh, a affirmé que cette entité aura pour mission d'accélérer l'accueil des investisseurs et de faciliter l'approbation des certifications Halal en allégeant les procédures administratives.

VNA/CVN