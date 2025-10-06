Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques en hausse de 15,5%

>> Les exportations aquacoles devraient atteindre 10 milliards de dollars en 2025
>> Un rebond des exportations porté par la transition verte et le commerce durable
>> Hausse de l’excédent commercial des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam
|Transformer le pangasius à l'exportation.
|Photo : VNA/CVN
La crevette continue de dominer le secteur, avec un chiffre d'affaires de plus de 3,38 milliards de dollars depuis le début de l'année (+20,3%), soutenu par une demande stable aux États-Unis, au Japon, en Europe et sur plusieurs marchés asiatiques. Le pangasius, quant à lui, a généré 1,6 milliard de dollars, soit une hausse de 10% en glissement annuel, grâce à la reprise des marchés chinois, américain et du Moyen-Orient.
Les autres produits aquatiques affichent aussi de belles performances : poissons de mer (+ 18,5% avec 1,61 milliard de dollars), calmars et poulpes (+ 18,7 % avec près de 550 millions de dollars), coquillages (+ 30 % avec 192 millions de dollars). En revanche, les exportations de thon reculent légèrement de 3,2 % à 705 millions de dollars, en raison d'une concurrence accrue.
Sur le plan des marchés, la Chine demeure le premier débouché avec 1,76 milliard de dollars (+32,1%). Elle est suivie par les États-Unis, le Japon, l'Union européenne, la République de Corée et l'ASEAN. Le Moyen-Orient a également montré un dynamisme remarquable, atteignant près de 295 millions de dollars (+7,6%), avec un bond de plus de 50% enregistré rien qu'en septembre.
Pour maintenir cette dynamique, les experts recommandent de surveiller les évolutions des marchés et des politiques commerciales, de diversifier les marchés (ASEAN, Moyen-Orient, niches moins concurrentielles), de valoriser les produits et d'innover via la technologie, de renforcer la marque nationale par le biais de la gastronomie haut de gamme et de l'e-commerce.
VNA/CVN