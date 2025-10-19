Cân Tho doit maximiser son potentiel comme pôle de croissance du delta du Mékong

La ville de Cân Tho devrait maximiser son potentiel unique et ses avantages comparatifs pour créer un nouvel espace de développement digne de son rôle de pôle de croissance dans la région du delta du Mékong, a déclaré le 19 octobre le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa rencontre avec les électeurs de Cân Tho, à la veille de la prochaine session de l’Assemblée nationale.

Les électeurs, qui sont également responsables des quartiers et des communes de Cân Tho, ont constaté qu’après plus de trois mois de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, les systèmes administratifs locaux fonctionnent efficacement, répondant aux besoins des citoyens et des entreprises.

Cependant, plusieurs lacunes subsistent, notamment en termes d’orientation et de mise en œuvre. Nguyên Van Ngàn, président du Comité populaire de la commune de Phu Lôc, a souligné que le modèle d’administration à deux niveaux et l’expansion des unités administratives communales ont entraîné une augmentation de la charge de travail en matière d’authentification des documents, entraînant une surcharge dans les zones fortement peuplées. Il a suggéré de déléguer les pouvoirs d’autorisation pour alléger cette charge.

Trinh Thi Bao Khuyên, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Dai Hai, a déclaré que l’ampleur des tâches, combinée aux capacités limitées du personnel et aux réglementations sectorielles récemment publiées, a semé la confusion au niveau local.

Elle a appelé à des directives plus claires sur la décentralisation et la délégation des pouvoirs, à la simplification des procédures administratives et à la clarification des fonctions, des devoirs et des compétences des organismes communaux.

Bùi Van Kiêt, président du Comité populaire du quartier de Cai Khê, a recommandé que les amendements de la Loi foncière actuelle stipulent clairement les procédures d’extension de l’utilisation des terres, les ajustements de la durée d’utilisation des terres et la planification détaillée de la construction des terres en location annuelle.

Reconnaissant les efforts des autorités locales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté Cân Tho et l’ensemble du pays à déployer tous les efforts possibles pour atteindre les ambitieux objectifs nationaux pour cette année et la période 2021-2025.

Outre la mise en œuvre du nouveau modèle d’administration locale et l’amélioration des procédures administratives, Cân Tho devrait également renforcer ses structures internes et remédier aux pénuries de compétences afin de constituer une fonction publique compétente et dévouée.

Afin de devenir un pôle moderne pour l’industrie, l’agriculture, les services, la logistique, l’éducation et la santé, la ville devrait optimiser ses ressources et viser une croissance à deux chiffres en 2025, ainsi que l’atteinte de tous les objectifs fixés pour la période 2021-2025.

Les autorités locales doivent poursuivre la restructuration de l’économie et identifier les secteurs clés qui présentent à la fois des avantages comparatifs et une forte valeur ajoutée, et les prioriser pour attirer les investissements et développer des politiques et des mécanismes de croissance adaptés.

Le chef du gouvernement a exhorté Cân Tho à mettre en œuvre efficacement les nouvelles résolutions stratégiques du Politburo, à renforcer la recherche scientifique et technologique et à appliquer l’innovation à la gestion socio-économique afin d’améliorer la compétitivité de la ville.

Il a également appelé à mobiliser toutes les ressources pour le développement des infrastructures, notamment dans les transports et la transformation numérique, et à accélérer les grands projets tels que l’hôpital d’oncologie de Cân Tho et les axes routiers reliant Cân Tho à Hô Chi Minh-Ville et à la province de Cà Mau, comme l’autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang et la route nationale 91.

Le Premier ministre a également demandé à la ville de réaliser des percées dans le développement des ressources humaines, d’assurer le bien-être social, de renforcer la gestion des ressources, la prévention des catastrophes et l’adaptation au changement climatique.

Cân Tho doit également mettre en œuvre efficacement le projet de riziculture durable, sobre en carbone et de haute qualité d’un million d’hectares, en phase avec la croissance verte. Située au cœur du delta du Mékong, la ville doit assurer la défense nationale, la sécurité et l’ordre social, améliorer la participation citoyenne, renforcer la construction du Parti et les capacités internes, et poursuivre sa lutte contre la corruption, le gaspillage et les intérêts particuliers.

Répondant aux préoccupations spécifiques exprimées par les électeurs concernant le modèle d’administration locale à deux niveaux, les politiques foncières, les programmes nationaux ciblés et la décentralisation administrative, il a affirmé que la plupart de ces questions étaient déjà activement traitées par le gouvernement et les ministères concernés, et que les révisions et améliorations nécessaires étaient en cours.

Le même jour, le chef du gouvernement a également visité un projet de développement de logements sociaux dans la ville et le Centre des services publics du quartier de Hung Phu.

