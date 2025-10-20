Accélérer les travaux et garantir la qualité des stands à la Foire d’automne 2025

En contrôlant les préparatifs de la Foire d’automne 2025 au Centre d’exposition du Vietnam, dans la commune de Dông Anh (Hanoï), le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a demandé d’accélérer la construction des stands et de veiller à ce que les produits exposés soient représentatifs et de la plus haute qualité.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère des Finances a finalisé la synthèse des propositions sur le soutien financier de l’État destiné aux ministères, secteurs et localités participant à la foire.

Toutes les zones d’exposition du centre ont été réservées, avec près de 80 stands d’entreprises étrangères, principalement dans les domaines des machines, équipements et matières premières industrielles.

Les travaux de montage ont commencé le 17 octobre et devront s’achever avant le 22 octobre, en vue de la répétition générale prévue le 24 octobre.

Dix séminaires spécialisés, un forum d’exportation en ligne avec Alibaba et Amazon, ainsi que des rencontres B2B internationales sont également programmés.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué les efforts des ministères, localités et entreprises, tout en soulignant la nécessité de surveiller de près l’avancement des 30 stands susceptibles d’accuser du retard. Il a rappelé que les présidents des Comités populaires de niveau provincial étaient responsables de la mise en œuvre des stands locaux.

La Foire d’automne 2025 sera la plus grande jamais organisée au Vietnam, avec environ 3.000 stands répartis sur 100.000 m², réunissant toutes les 34 villes et provinces du pays, de nombreux ministères, grands groupes et entreprises publiques et privées, nationales et internationales.

L’événement vise à stimuler la consommation, renforcer les échanges commerciaux et soutenir la croissance économique du Vietnam, avec un objectif de plus de 8% en 2025, ouvrant la voie à une croissance à deux chiffres dans les années suivantes.

VNA/CVN