Poser les bases d’un écosystème Vietnam - Japon des semi-conducteurs

Le premier symposium Vietnam - Japon sur les semi-conducteurs (Vietnam - Japan Semiconductor Symposium - VJSS 2025), organisé conjointement par l’Association des intellectuels vietnamiens au Japon, le consulat général du Vietnam à Osaka, l’Association des femmes intellectuelles Vietnam - Japon et le Réseau académique des Vietnamiens au Japon (VANJ), s’est tenu récemment à Osaka, au Japon.

L’événement a réuni près d’une centaine de délégués venus du Vietnam, du Japon et d’autres partenaires internationaux, ainsi que plusieurs centaines de participants en ligne.

Dans son discours d’ouverture, le consul général du Vietnam à Osaka, Ngô Trinh Ha, a souligné que ce symposium constituait une étape majeure dans la concrétisation de l’engagement de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine des semi-conducteurs, l’un des secteurs stratégiques du XXIe siècle.

Le Vietnam apprécie particulièrement le soutien du Japon visant à l’aider à former 50.000 ingénieurs et spécialistes dans ce domaine. Le pays souhaite également étendre la coopération en matière de recherche, de transfert technologique et de formation de ressources humaines qualifiées afin de renforcer ses capacités d’innovation et son intégration dans la chaîne de valeur mondiale.

L’événement était une initiative cruciale, consacrant le rôle de la communauté intellectuelle vietnamienne au Japon en tant que pôle de connexion et de facilitation de la coopération bilatérale. Cette coopération vise à bâtir un cadre académique et industriel pour le secteur des semi-conducteurs, moteur de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et des technologies quantiques.

Le symposium a abouti à l’adoption d’une déclaration instituant un Comité de liaison pour la coopération Vietnam - Japon dans le secteur des semi-conducteurs. Ce comité rassemblera des professeurs et des intellectuels des deux pays, basés dans des villes clés telles que Tokyo, Osaka, Kyoto ou Hiroshima... Il aura pour mission de servir de passerelle entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises afin d’encourager la formation et la recherche conformes aux standards internationaux.

Lors de ce symposium, le collège FPT Polytechnic, l’Alliance pour le développement des ressources industrielles en semi-conducteurs du Vietnam et leurs partenaires japonais ont signé des protocoles d’accord (MOU) portant sur le développement de programmes de formation globale, la promotion de la coopération académique et industrielle ainsi que l’élargissement des opportunités d’emploi pour les étudiants vietnamiens au Japon.

Le Professeur associé Lê Duc Anh, président de l’Association des intellectuels vietnamiens au Japon, a souligné que le succès du VJSS 2025 marquait le début d’une coopération durable visant à construire un écosystème complet et pérenne des semi-conducteurs Vietnam - Japon.

Le professeur Tetsuo Endoh (Université de Tohoku) a rappelé que l’industrie des semi-conducteurs ne pouvait se développer de manière isolée et nécessitait impérativement une coopération internationale.

La Professeure associée Lê Thi Thanh Thuy, vice-présidente de l’Association des femmes intellectuelles Vietnam - Japon, a affirmé que le VJSS deviendrait un rendez-vous annuel, avec pour objectif d’étendre la coopération avec les instituts de recherche et les entreprises des deux pays.

Le Vietnam - Japan Semiconductor Symposium est ainsi reconnu comme une étape concrète inaugurant une nouvelle phase de coopération. Ce symposium a mis en lumière le rôle croissant de la communauté intellectuelle vietnamienne au Japon, considérée comme un capital intellectuel majeur et un véritable atout de "soft power". Cette dynamique contribuera directement au développement de ressources humaines qualifiées, au renforcement des capacités technologiques et à l’approfondissement des relations bilatérales.

