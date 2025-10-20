La filière bois cherche des solutions aux défis liés aux droits de douane américains

La filière bois vietnamienne est confrontée à d’importants obstacles en termes de dépenses, de revenus et de capacité à soutenir ses exportations vers des marchés importants, en raison de nouvelles taxes américaines à l’importation pouvant atteindre 50%.

>> Bois : les entreprises recommandées de développer leurs débouchés

>> Le Vietnam promeut le bois légal pour affirmer sa position sur la scène internationale

>> La filière bois vietnamienne face aux défis et opportunités du marché mondial

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis ont décidé d’imposer des taxes élevées sur divers produits du bois et de l’ameublement importés. Ces taxes sont entrées en vigueur le 14 octobre et devraient encore augmenter début 2026.

En particulier, les meubles de cuisine, les meubles de salle de bain et les produits associés seront soumis à des droits de douane pouvant atteindre 50% à compter de début 2026, soit une hausse significative par rapport au taux initial de 25%.

Un droit de douane de 25% sur les meubles rembourrés (canapés, chaises rembourrées, etc.) est entré en vigueur en octobre et pourrait atteindre environ 30% d’ici début 2026.

Le bois scié et plusieurs autres produits sont soumis à un droit de douane de 10%, tandis que le contreplaqué et les articles similaires sont soumis à un droit compensateur de 20%.

Les prix du bois vietnamien sont moins compétitifs que ceux des produits locaux aux États-Unis et dans d’autres pays exonérés de taxes, ce qui a un impact direct sur la filière bois du pays. Des milliards de dollars d’exportations vers les États-Unis sont soumis à des taxes élevées de 25 à 50%.

Suite à l’annonce de cette hausse, les clients américains ont immédiatement réduit ou annulé leurs commandes, ce qui a eu un impact direct sur de nombreuses entreprises exportatrices, notamment les fabricants de meubles rembourrés.

Les entreprises d’investissement direct étranger (IDE) ayant des usines au Vietnam s’inquiètent également de la baisse de leurs marges bénéficiaires, car elles devront réduire leurs prix pour préserver leurs parts de marché et partager les charges fiscales avec leurs partenaires.

Les États-Unis accordent trois mois à leurs partenaires commerciaux pour négocier des taux d’imposition spécifiques. De plus, depuis le 7 août, le Vietnam est soumis à une taxe réciproque de 20% et pourrait se voir infliger une pénalité de 40% s’il ne vérifie pas la provenance de ses produits d’exportation.

Il est conseillé aux entreprises de diversifier leurs marchés d’exportation et de réduire leurs coûts de fabrication. Les aides de l’État, telles que les exonérations et les réductions de loyer foncier, de sécurité sociale et de coûts logistiques, sont primordiales, selon les experts.

À long terme, les fabricants de bois vietnamiens devraient envisager de se tourner vers de nouveaux marchés, notamment l’Europe et le Moyen-Orient, ces derniers connaissant une forte demande de meubles pour les hôtels, les complexes touristiques et les appartements haut de gamme.

Vu Quang Huy, directeur de la compagnie par actions Tekcom, a indiqué que des droits de douane importants sont actuellement appliqués à divers produits du bois.

Bien que le contreplaqué ne soit pas actuellement soumis aux droits d’importation, il fait toujours l’objet d’une enquête antidumping. Si des droits sont imposés, le taux total pourrait atteindre environ 20%. Les résultats de l’enquête devraient être annoncés d’ici fin 2025.

Par ailleurs, Nguyên Ngoc Thanh, directeur général de la compagnie Thiên Phat, exportatrice de meubles de cuisine et de salle de bains aux États-Unis, prédit que l’industrie vietnamienne du meuble en bois sera confrontée à de nombreux défis à l’avenir en raison du risque élevé de nouvelles enquêtes américaines.

En outre, Dang Khanh Linh, représentant de l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, a déclaré que des mesures à court et à long terme sont nécessaires pour s’adapter à la situation politique américaine et soutenir les exportations.

VNA/CVN