Une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam en visite de travail en Australie

Une délégation de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par le général de corps d’armée Lê Tân Toi, membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale et président de ladite Commission, a effectué une visite de travail du 25 au 27 août en Australie.

Au cours de son séjour, la délégation a rendu des visites de courtoisie à la présidente du Sénat, Sue Lines, et à la vice-présidente de la Chambre des représentants, Sharon Claydon, également présidente du Groupe parlementaire d’amitié Australie - Vietnam.

Elle a eu des entretiens avec la Commission mixte sur les Affaires étrangères, la Défense et le Commerce, ainsi que des séances de travail avec plusieurs parlementaires, responsables ministériels et hauts fonctionnaires australiens. La délégation a aussi assisté aux séances de questions-réponses au Parlement australien et rendu visite à l’ambassade du Vietnam à Canberra.

Les dirigeants et parlementaires australiens se sont déclarés honorés d’accueillir la haute délégation vietnamienne, première délégation étrangère reçue par le Parlement australien de la 48ᵉ législature, et ont affirmé que cette visite illustrait de manière vivante le développement du Partenariat stratégique intégral Australie - Vietnam.

Ils ont souligné que les relations bilatérales se trouvaient actuellement dans leur meilleure phase depuis l’établissement du partenariat stratégique intégral, marquées par un haut niveau de confiance politique et stratégique.

Au nom des dirigeants de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi a adressé ses félicitations au Parlement et au peuple australien pour le succès des élections législatives de la 48ᵉ législature, ainsi qu’à Sue Lines et à Milton Dick pour leur réélection à la présidence du Sénat et de la Chambre des représentants. Il a affirmé que l’Australie est l’un des partenaires les plus importants du Vietnam dans la région et réaffirmé la volonté du Vietnam de promouvoir un partenariat stratégique intégral toujours plus substantiel et approfondi.

Lors des rencontres, la présidente du Sénat, Sue Lines, a rappelé son déplacement marquant au Vietnam en 2024, affirmant que "le Vietnam est toujours dans mon cœur" et exprimant son ferme soutien au renforcement des relations bilatérales. Pour sa part, Sharon Claydon a félicité le Vietnam à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de sa Fête nationale, tout en soulignant que le Vietnam figurait parmi les destinations préférées des Australiens.

Les deux parties se sont félicitées du développement vigoureux des relations bilatérales et ont convenu de multiplier les contacts et les échanges de délégations, de renforcer la confiance politique et de promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l’éducation et de la formation, des échanges entre les peuples ainsi que de la défense et de la sécurité. Elles ont également partagé leurs expériences en matière d’élaboration législative et de politiques de développement socio-économique, et échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Lê Tân Toi a proposé que l’Australie poursuive son soutien à la formation des forces vietnamiennes de maintien de la paix de l’ONU, intensifie la coopération dans la lutte contre la criminalité, facilite les échanges commerciaux pour atteindre rapidement l’objectif de 20 milliards de dollars d’échanges bilatéraux, maintienne l’octroi de bourses aux étudiants vietnamiens, et continue à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Australie.

De leur côté, les responsables australiens ont exprimé le souhait de renforcer la coopération dans l’investissement et le commerce, de faciliter l’accès de produits tels que le bois et le coton au marché vietnamien, et de poursuivre l’octroi de bourses à des étudiants vietnamiens dans divers domaines. Ils se sont également engagés à intensifier les échanges entre les peuples et à approfondir la coopération éducative et universitaire. Les représentants des ministères australiens de l’Intérieur et de la Défense ont affirmé leur volonté de collaborer étroitement avec le Vietnam dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité maritime, de la lutte contre la criminalité et du partage d’informations.

Le député Matt Thistlewaite, secrétaire adjoint aux Affaires étrangères et au Commerce et secrétaire adjoint à l’Immigration, a assuré que l’Australie faciliterait la délivrance de visas aux citoyens vietnamiens souhaitant travailler dans l’agriculture, étudier ou voyager en Australie. Il a également indiqué que le gouvernement examinerait la possibilité d’accorder des visas de transit aux ressortissants vietnamiens en route vers la Nouvelle-Zélande, tout en poursuivant l’octroi prioritaire de l’APD au Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam à Canberra, la délégation a été informée de la situation locale et des activités de la communauté vietnamienne en Australie. Lê Tân Toi a encouragé les diplomates à continuer de bien accomplir leurs missions, à renforcer la protection des citoyens et à soutenir la communauté vietnamienne dans ses efforts d’intégration, tout en valorisant les traditions nationales et en contribuant activement au développement de l’Australie comme au rayonnement du Vietnam.

