Préparatifs de l'exposition "Histoire et mission de l’Assemblée nationale du Vietnam"

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a procédé dans l'après-midi du 27 août, à l'inspection des préparatifs de l'exposition "Histoire et mission de l'AN du Vietnam", organisée au Centre national des expositions à Dông Anh, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

S'inscrivant dans le cadre de l'Exposition des réalisations nationales à l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, cette exposition retrace, à travers le langage de l'architecture et de la technologie, les 80 années glorieuses de l'Assemblée nationale. Inspiré de l'image de trois cercles concentriques, l'espace symbolise la grande union nationale, où se rejoignent la volonté du Parti, le cœur du peuple et la mission de l'AN.

Chaque cercle illustre une étape historique. Le cercle central, "Empreinte fondatrice : aspiration démocratique", évoque les premières élections générales de 1946, la Constitution de 1946 ainsi que l'image du Président Hô Chi Minh aux côtés de l'AN. Le cercle intermédiaire, "Source du développement : bâtir et s'élever", met en lumière les grandes décisions qui ont jeté les bases du développement national. Quant au cercle extérieur, "Mission mondiale : rehausser le statut", il affirme le rôle et la place de l'organe législatif sur la scène internationale.

L'alliance de documents précieux et de technologies modernes restitue de manière vivante le parcours de 80 ans, reflet de l'intelligence et de la force du peuple dans l'édification d'un Vietnam prospère et puissant.

Le plus haut législateur Trân Thanh Mân a salué les efforts du Bureau de l'AN et des organes concernés, leur demandant de vérifier minutieusement chaque étape, notamment celles liées aux technologies et à la connectivité, afin d'assurer une organisation solennelle et moderne, laissant une empreinte profonde auprès du public national et international.

À cette occasion, il a également visité les stands du ministère de la Police et de l'Académie des sciences sociales du Vietnam.

Selon le programme, l'Exposition des réalisations nationales, placée sous le thème "80 ans de parcours vers l'Indépendance - Liberté - Bonheur", s'ouvrira officiellement dans la matinée du 28 août.

VNA/CVN