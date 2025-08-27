Colloque sur la Révolution d’Août et la Fête nationale vietnamienne au Laos

Le 27 août à Vientiane, le Département de la sensibilisation et d’entraînement du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) a organisé un colloque pour marquer le 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, y a participé et a partagé sur les significations historiques de ces événements, les acquis obtenus par le Vietnam au cours de ces 80 dernières années et les relations spéciales Vietnam - Laos.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a souligné la tradition d’entraide entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PPRL et entre les deux peuples dans toutes les circonstances, contribuant à enrichir l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam–Laos. Il a rappelé les jalons historiques importants, de la Révolution d’Août aux victoires des résistances, jusqu’aux acquis du Renouveau depuis 1986 et à la position actuelle du Vietnam comme l’une des économies les plus dynamiques de la région.

L’ambassadeur a également affirmé que le "résor inestimable" des relations Vietnam - Laos, cultivé par le Président Hô Chi Minh, le Président Kaysone Phomvihane et le Président Souphanouvong, est préservé par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux pays. Dans le contexte des évolutions régionales et mondiales, les deux parties doivent renforcer leur coopération dans la communication, l’éducation, l’économie, le commerce, l’investissement, la culture, et maintenir la paix, la stabilité et le développement durable.

Le colloque s’est conclu dans une atmosphère d’amitié, consolidant la confiance et les liens entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et lao.

VNA/CVN