Gouvernance nationale et sécurité sociale : le secteur des affaires intérieures s’engage

Le secteur des affaires intérieures a célébré mercredi 27 août son 80 e anniversaire par une cérémonie dans la capitale, passant en revue ses racines révolutionnaires et son rôle dans les grandes réalisations de portée historique de la nation.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le ministère de l’Intérieur a reçu des corbeilles de fleurs de félicitations du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du président de la République Luong Cuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et du permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu.

La cérémonie qui a vu le ministère de l’Intérieur recevoir l’Ordre du travail de première classe, de même que son Département de l’organisation et du personnel, son Département des collectivités locales et son Département des fonctionnaires et des employés publics, et son Département de la réforme administrative, l’Ordre du Travail de deuxième classe, a été un moment de fierté, de réflexion et de renouveau.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a salué les contributions et les efforts du secteur au cours des 80 dernières années depuis la constitution par le président Hô Chi Minh, le 28 août 1945, d’un gouvernement provisoire composé de 13 ministères, dont le ministère de l’Intérieur qui allait être fusionné le premier mars 2025 avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l’Intérieur a conseillé sur la mise en œuvre réussie de la révolution visant à rationaliser l’appareil, en créant une nouvelle physionomie une nouvelle force motrice pour le système administratif de l’État, du niveau central au niveau local.

Le gouvernement, après restructuration et rationalisation, comprend 14 ministères et trois agences de niveau ministériel, soit une réduction de cinq; et cinq agences gouvernementales, soit une réduction de trois. Au niveau local, le pays compte 34 provinces et villes sous l’autorité centrale, contre 63 auparavant, une réforme inédite qui redessine la géographie et amorce une nouvelle ère de gouvernance territoriale.

Quelle que soit la période de l’histoire, en temps de guerre ou de paix, d’édification ou de rénovation, le secteur est toujours une force constante, dévouée et créative, contribuant directement à la construction de la gouvernance nationale et à à la protection du bien-être social, a affirmé le secrétaire général Tô Lâm.

Le leader du Parti a toutefois évoqué les défis à relever pour le pays après 40 ans de rénovation, notamment le piège du revenu intermédiaire, le vieillissement de la population, l’amélioration de la productivité du travail, et la réalisation des objectifs centenaires du Parti en 2030 et du pays en 2045.

Fort de son rôle et de sa position particulièrement importants, le secteur des affaires intérieures doit plus que jamais continuer à s’unir, à œuvrer ensemble, à faire preuve d’unanimité, à agir avec plus de détermination et d’efficacité, et à innover constamment et proactivement, a-t-il appelé.

L secteur a pour mission de favoriser le développement, de veiller à la sécurité sociale, de travailler avec le Parti et l’État pour le bonheur du peuple, et de contribuer à l’édification d’une administration nationale axée sur le service, démocratique, respectueuse de l’État de droit, moderne, efficace et efficiente, de gérer le développement social de manière équitable et durable, afin que personne ne soit laissé pour compte, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Pour matérialiser cette aspiration, le leader du Parti a demandé au ministère de l’Intérieur et à l’ensemble du secteur de se concentrer sur le perfectionnement des institutions de l’administration de l’État, de la fonction publique, des fonctionnaires et des politiques sociales.

L’administration doit véritablement être celle au service du développement, de l’instauration d’un espace de développement propice à la promotion des capacités des administrations à tous les niveaux, à la création d’une dynamique de rénovation et de développement robuste et durable, a-t-il déclaré.

Le secteur doit poursuivre la révolution de rationalisation de l’appareil, consolider les acquis obtenus, conseiller le gouvernement sur la réorganisation du personnel pour écarter les fonctionnaires incompétents, irresponsables, corrompus et insensibles à la population, a-t-il demandé.

Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné la nécessité d’une approche moderne, exhortant le secteur à faire œuvre de pionnier dans la transformation numérique, de mettre la satisfaction des citoyens et des entreprises au cœur du service public.

