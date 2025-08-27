La diplomatie parlementaire contribue activement aux acquis diplomatiques du Vietnam depuis 80 ans

À l'occasion du 80 e anniversaire de la fondation du secteur diplomatique vietnamien (28 août 1945 - 2025), le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a accordé une interview à la presse afin de mettre en lumière les réalisations marquantes de la diplomatie parlementaire.

Il a souligné le rôle croissant de l’AN dans l’élévation du prestige et du positionnement du Vietnam sur la scène internationale, tout en précisant les priorités de la diplomatie parlementaire à l’ère nouvelle.

Selon le plus haut législateur, depuis 80 ans, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’AN s’est constamment développée, affirmant sa fonction en tant qu’organe représentatif suprême du peuple et organe du pouvoir d’État le plus élevé de la République socialiste du Vietnam. Dans ce contexte, la diplomatie parlementaire est devenue un canal complémentaire essentiel à la diplomatie du Parti et à la diplomatie d’État, constituant un pilier de la diplomatie intégrale moderne du Vietnam.

Durant la période 1945-1975, les activités extérieures de l’AN portaient une forte empreinte révolutionnaire, jetant les bases politiques, juridiques et internationales pour la phase suivante de développement professionnel et global. De 1975 à 1986, malgré les défis liés à l’embargo et à l’isolement économique, l’Assemblée nationale unifiée a franchi une étape importante en rejoignant l’Union interparlementaire (UIP) en avril 1979, marquant ainsi son intégration initiale dans les forums parlementaires mondiaux.

Une ouverture internationale renforcée

Depuis le lancement du Renouveau (Dôi moi), la diplomatie parlementaire s’est considérablement renforcée. Aujourd’hui, l’Assemblée nationale du Vietnam entretient des relations parlementaires avec plus de 140 pays et est membre actif de nombreuses organisations parlementaires internationales et régionales telles que l’UIP, l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) ou encore l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), a dit le président de l’AN, Trân Thanh Mân.

Elle s’est également distinguée par l’organisation réussie de nombreux événements d’envergure internationale : la 132e Assemblée générale de l’UIP (2015), la 26e réunion de l’APPF (2018), la 41e Assemblée générale de l’AIPA (2020), la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires (2023), ou encore le Forum parlementaire francophone sur l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et le changement climatique prévu pour janvier 2025, a-t-il souligné.

Représentant du peuple sur la scène mondiale

En tant qu’organe du pouvoir d’État suprême, mais aussi en tant que voix du peuple, la diplomatie parlementaire incarne l’union entre l’État et les citoyens. Elle agit de concert avec les autres canaux diplomatiques pour diversifier et approfondir les relations extérieures du pays, facilitant la coopération dans des domaines clés tels que l’économie, la culture et l’éducation. Elle promeut également l’image d’un Vietnam dynamique, amical et responsable.

L’implication de l’organe législatif du Vietnam dans les forums multilatéraux contribue à la mise en œuvre de la directive n°25-CT/TW du Secrétariat du Parti sur le renforcement de la diplomatie multilatérale d’ici 2030. Elle y fait preuve d’initiative, de responsabilité et de capacité à construire le consensus et proposer des initiatives pertinentes, consolidant ainsi l’image du Vietnam en tant qu’acteur engagé dans la gouvernance mondiale.

La diplomatie parlementaire est également un levier essentiel pour défendre les intérêts nationaux stratégiques, promouvoir la paix, la sécurité, le développement durable, la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau ou la lutte contre le changement climatique.

L’AN joue un rôle fondamental dans la législation, l’approbation des traités internationaux et le contrôle de leur mise en œuvre. Elle a adopté ou amendé de nombreuses lois régissant les affaires étrangères, assurant une base juridique solide et cohérente pour la politique extérieure du pays.

Elle a également ratifié des accords internationaux stratégiques, notamment des accords de libre-échange de nouvelle génération comme le CPTPP ou l’EVFTA, créant ainsi des cadres propices à l’intégration économique, à l’investissement et au commerce extérieur.

En parallèle, l’Assemblée nationale s’assure que les engagements internationaux sont intégrés dans le droit national et surveille étroitement leur mise en œuvre. Les mécanismes de supervision, les séances de questions et les rapports gouvernementaux sur la politique étrangère garantissent la transparence, l’efficacité et la responsabilité de l’action extérieure.

Priorités de la diplomatie parlementaire

Dans un contexte mondial en profonde mutation, concurrence stratégique entre grandes puissances, crise climatique, transformation numérique, instabilités régionales, la diplomatie parlementaire est appelée à se réinventer. Elle doit, plus que jamais, œuvrer à préserver un environnement de paix, de stabilité et de développement durable pour le Vietnam.

La diplomatie parlementaire doit continuer à renforcer sa présence dans les mécanismes multilatéraux tout en développant des relations bilatérales étroites, en particulier avec les partenaires stratégiques. La qualité du travail législatif, l’examen des accords internationaux et la supervision de leur exécution doivent s’inscrire dans une logique d’harmonisation entre les intérêts nationaux et les obligations internationales.

En outre, il est crucial de moderniser les méthodes de travail de l’Assemblée nationale : recourir davantage aux technologies numériques, favoriser les échanges à distance, et développer une diplomatie parlementaire agile, efficace et connectée. La formation d’un personnel spécialisé, compétent, multilingue, maîtrisant le droit et les usages internationaux, est également une priorité.

À travers ces efforts, la diplomatie parlementaire du Vietnam continuera à jouer un rôle stratégique dans le cadre global de la diplomatie intégrale, moderne et proactive du pays, contribuant à asseoir l’image d’un Vietnam responsable, respecté et influent sur la scène internationale.

À l’occasion du 80e anniversaire de la diplomatie vietnamienne, le président de l’AN Trân Thanh Mân adresse ses salutations les plus chaleureuses à l’ensemble des générations de diplomates, fonctionnaires et agents œuvrant dans les affaires étrangères.

Il exprime sa confiance en la capacité du secteur diplomatique à innover, à promouvoir ses traditions glorieuses et à accomplir avec brio les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple vietnamien, au service de la nation et du peuple.

