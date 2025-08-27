Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande entame sa visite au Vietnam

Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, est arrivé le 27 août au matin, à Hanoï, pour entamer une visite officielle de cinq jours au Vietnam, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Il a été reçu à l'aéroport international de Nôi Bai par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Anh Tuân, ainsi que par l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Rachel Beresford et des membres de l'ambassade.

Il s’agit de sa première visite depuis sa prise de fonction, intervenant dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (19 juin 1975 - 19 juin 2025).

La visite de Gerry Brownlee reflète l’estime que la Nouvelle-Zélande accorde au Vietnam sur la scène régionale et mondiale. Elle permettra de promouvoir l’échange d’expériences législatives et de supervision des politiques ; de renforcer les échanges entre commissions parlementaires ; d’impulser des initiatives telles que les rencontres de femmes parlementaires ou de jeunes députés ; de coordonner les positions sur des questions d’intérêt commun dans les forums internationaux.

Forte d’un demi-siècle de coopération fructueuse, la relation Vietnam – Nouvelle-Zélande s’apprête à entrer dans une nouvelle phase, plus stratégique, plus globale, et surtout plus bénéfique pour les deux peuples.

