Vietnam - Maldives

Promouvoir la coopération parlementaire et commerciale

Pour marquer le 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Maldives (1975-2025), l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka et accréditée auprès des Maldives, Trinh Thi Tâm, a effectué une visite de travail à Malé du 22 au 26 août.

Dans le cadre de cette visite, l’ambassadrice a rencontré le président du Parlement des Maldives, Abdul Raheem Abdulla, le secrétaire d’État au Tourisme et à l’Environnement, Abdulla Niyaz, la secrétaire du ministère des Affaires étrangères Aminath Shabeena, ainsi que le directeur général de l’Autorité de l’aviation civile des Maldives, Hussain Jaleel. Elle a aussi rencontré des entreprises maldiviennes intéressées par le marché vietnamien dans les secteurs du commerce, du tourisme et de l’aviation.

Le président du Parlement, Abdul Raheem Abdulla a souligné, lors de la rencontre avec la diplomate vietnamienne, l'importance que son pays accordait aux relations avec le Vietnam. Il a annoncé la création du Groupe des parlementaires d'amitié Maldives - Vietnam de 42 membres et a exprimé le souhait de se rendre au Vietnam. Les deux parties ont évoqué le fort potentiel de coopération dans le tourisme, le commerce, l'investissement et la transformation des produits de la mer. Le président a également suggéré que le Vietnam facilite l'octroi de visas pour les ressortissants maldiviens.

L’ambassadrice Trinh Thi Tam a rappelé que les échanges commerciaux bilatéraux restaient modestes malgré un fort potentiel, notamment dans l’exportation de fruits frais et surgelés, de produits de la mer, de denrées agricoles, de biens de consommation et de matériaux de construction vers les complexes touristiques maldiviens.

En 2025, les deux pays ont signé un protocole d’accord sur le transport aérien, ouvrant la voie à l’établissement prochain de vols directs. Ils poursuivent également leur coopération dans les forums multilatéraux, en particulier au sein des Nations unies.

Lors de la rencontre avec le secrétaire d’État Abdulla Niyaz, les deux parties ont salué la hausse du nombre de touristes maldiviens au Vietnam et l’intérêt croissant des voyageurs vietnamiens pour les Maldives. Abdulla Niyaz a proposé de renforcer les investissements vietnamiens dans les stations balnéaires, la formation professionnelle en tourisme et l’organisation d’événements de promotion conjointe. Il a aussi plaidé pour un accord bilatéral sur le tourisme et pour une coopération accrue dans la protection de l’environnement marin face à la montée du niveau des océans.

Rencontrant l'ambassadrice vietnamienne, la vice-ministre des Affaires étrangères Aminath Shabeena a remis un message de félicitations à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam et des 50 ans des relations bilatérales. Elle a convenu d’intensifier les échanges de délégations et d’accélérer la signature d’un protocole de coopération entre les deux ministères.

Le directeur général de l’Autorité de l’aviation civile des Maldives, Hussain Jaleel, a, pour sa part, salué la conclusion du protocole d’accord sur le transport aérien et réaffirmé sa volonté d’ouvrir rapidement des liaisons directes entre Malé et les grandes villes vietnamiennes.

Au cours de sa visite, une cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Sri Lanka a été organisée.

À cette occasion, la communauté d'affaires maldivienne a proposé de créer une association d’amitié et une chambre de commerce Maldives-Vietnam ainsi qu’un centre de promotion commerciale pour dynamiser les échanges et la coopération entre les deux pays.

Actuellement, environ 50 Vietnamiens vivent et travaillent aux Maldives.

