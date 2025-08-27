Un centre de presse pour la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale

Un centre de presse a été inauguré le 26 août à Hanoï pour les célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Lors de l'événement, Lê Hai Binh, vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, a rappelé l'importance historique du 2 septembre 1945. Il y a 80 ans, le Président Hô Chi Minh lisait la Déclaration d'indépendance sur la place Ba Dinh, proclamant ainsi la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam). Cet acte a marqué une nouvelle ère pour la nation : celle de l'indépendance, de la liberté et du bonheur.

Au cours des huit dernières décennies, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le pays a mené des luttes pour l'indépendance et la réunification, passant d'un système basé sur les subventions à des réformes économiques et à l'intégration internationale, a-t-il déclaré. La célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre, est un événement marquant pour la nation.

Elle offre l'occasion d'honorer son histoire héroïque, de promouvoir le patriotisme, la solidarité et les aspirations à la paix, ainsi que l'esprit d'autonomie et la fierté nationale, a déclaré Lê Hai Binh.

Il a ajouté qu'elle rendait également hommage aux générations qui se sont sacrifiées pour l'indépendance et la réunification, tout en réaffirmant la détermination de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée à construire et à défendre la nation.

Le travail d'information et de presse contribuera à renforcer la confiance et la fierté des citoyens envers le Parti, l'État et le processus de Dôi Moi (Renouveau) de la nation ; à favoriser la solidarité au sein du Parti et le consensus social dans la mise en œuvre des politiques et des lois ; et à inciter les responsables, les membres du Parti et les citoyens à surmonter les défis, à saisir les opportunités et à réaliser les objectifs fixés par les congrès du Parti à tous les niveaux en 2020-2025 et le XIIIe Congrès national du Parti, guidant le Vietnam vers une nouvelle ère de prospérité et de développement.

Le centre de presse est chargé de coordonner et d'encadrer les activités de près de 1.500 journalistes nationaux et étrangers qui couvriront la Fête nationale. Il a pour mission de fournir des informations officielles, de faciliter les reportages et traiter les demandes des journalistes, d'assurer une couverture rapide et précise de l'événement, joutant ainsi un rôle clé dans le succès de l'événement.

En conclusion, Lê Hai Binh a invité les journalistes à travailler avec rapidité et précision, tout en respectant les consignes de sécurité et les zones de travail désignées pour garantir le bon déroulement des célébrations.

