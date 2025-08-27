Le chef du Parti rencontre des anciennes et actuelles générations de députés

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août, de la Fête nationale du 2 septembre et en prélude au 80ᵉ anniversaire des premières élections générales du 6 janvier 1946, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a présidé le 27 août à Hanoï une rencontre avec des générations de députés.

L’événement a réuni des anciens et actuels dirigeants du Parti, de l’État, des organismes du ressort central comme local ainsi que près de 1.900 délégués.

Cette rencontre visait à rendre hommage aux contributions des députés tout au long de l’histoire, à rappeler les traditions glorieuses, à partager des expériences précieuses et à nourrir l’aspiration à bâtir une assemblée nationale de plus en plus démocratique, professionnelle et moderne.

De nombreux anciens députés ont exprimé leurs sentiments et réflexions sur le parcours de l’assemblée nationale et formulé des souhaits pour son avenir.

Au nom du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a adressé sa gratitude la plus profonde aux vétérans révolutionnaires et aux générations de députés. Il a rappelé que depuis les élections historiques du 6 janvier 1946 - premier scrutin démocratique de l’histoire nationale - l’Assemblée nationale a pris les décisions fondamentales : adoption de la Constitution - fondement juridique de l’État indépendant, définition des grandes politiques, contrôle suprême du fonctionnement de l’appareil d’État et contribution active à la diplomatie parlementaire, renforçant ainsi la position internationale du pays.

Au cours des 80 dernières années, l’Assemblée nationale a toujours accompagné la nation à travers les deux résistances, la réunification, l’œuvre de Dôi moi (Renouveau) et l’intégration internationale, incarnant la volonté et les aspirations du peuple. Tô Lâm a exprimé une reconnaissance particulière envers les anciens députés qui, à travers leurs expériences et leurs épreuves, ont laissé un héritage précieux pour les générations actuelles et futures.

Il a souligné que plusieurs jalons ont marqué le développement institutionnel : la Constitution de 1946 affirmant le pouvoir appartenant au peuple, puis celles de 1959, 1980, 1992, 2013 et leurs amendements, notamment en 2001 et 2025. Chacune a reflété un nouveau stade de développement, institutionnalisant la ligne du Renouveau, consolidant l’État de droit, garantissant les droits humains et favorisant l’économie de marché, l’intégration, la transition numérique et le développement durable.

Le secrétaire général a également dressé un bilan des réalisations nationales et fixé des orientations pour l’avenir, affirmant la détermination à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti et à préparer le XIVᵉ Congrès. Il a exprimé sa conviction que l’Assemblée nationale continuera d’être la confiance du peuple et un moteur clé du développement rapide et durable.

Lors de la rencontre, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a remis l’Insigne “Pour la cause de l’Assemblée nationale du Vietnam” à des personnalités méritantes.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a respectueusement remis l'Insigne du Comité permanent de l'Assemblée nationale au secrétaire général Tô Lâm.

Auparavant, les dirigeants ont visité l’exposition photographique thématique “Assemblée nationale du Vietnam - 80 ans d’héritage et de développement”.

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a exprimé sa gratitude envers les générations de députés, appelant à leur engagement continu aux côtés du Parti, de l’État et du peuple. Il a affirmé que l’organe législatif du pays poursuivra son écoute des électeurs, son accompagnement du gouvernement, le renforcement du travail législatif, du contrôle suprême et de la prise de décisions majeures.

Il a également insisté sur la préparation active du XIVᵉ Congrès national du Parti, les élections des députés de la 16eᵉ législature et des membres des Conseils populaires pour la période 2026-2031, ainsi que sur les activités commémoratives du 80ᵉ anniversaire des premières élections générales.

