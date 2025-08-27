Le PM participera au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh participera au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et travaillera en Chine du 31 août au 1 er septembre, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Le chef du gouvernement vietnamien assistera au Sommet de l’OCS en tant qu’invité du pays hôte à l’invitation du gouvernement chinois, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le Sommet de l’OCS se tiendra à Tianjin du 31 août au 1er septembre. Les dirigeants de plus de 20 pays et les chefs de dix organisations internationales participeront aux événements concernés du Sommet.

Créée à Shanghai le 15 juin 2001, l’OCS est l’une des plus grandes coopérations intergouvernementales émergentes entre les principales économies de la région eurasienne, qui comprend la Chine, la Russie, l’Inde et plusieurs économies d’Asie centrale.

