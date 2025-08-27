Dông Nai : cérémonie d'hommage et d'inhumation de 30 restes de soldats

Le 27 août, les autorités de la province de Dông Nai (Sud) ont organisé une cérémonie de commémoration et d'inhumation de 30 restes de soldats de l'Armée populaire du Vietnam, tombés au combat pendant la guerre, retrouvés dans les communes de Lôc Ninh et Phuoc Son.

Photo : VNA/CVN

Les restes ont été inhumés au cimetière des martyrs provincial, lors d'une cérémonie solennelle en mémoire des héros morts pour la Patrie.

Conformément au plan du commandement militaire provincial, l'unité K72 a poursuivi les recherches et l'exhumation des restes de soldats dans plusieurs localités. En août 2025, 30 restes ont été retrouvés dans l'aéroport de Lôc Ninh et la commune de Phuoc Son. En raison des conditions de guerre prolongées et féroces, les identités des défunts n'ont pas pu être déterminées, mais 13 échantillons biologiques ont pu être prélevés pour une analyse ADN.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Truong Son, a souligné que les efforts pour rechercher, identifier et honorer les martyrs ont toujours été une priorité. Depuis 2002, l'unité K72 a exhumé 3.953 restes de soldats, dont 3 242 au Cambodge.

Lê Truong Son a exprimé sa profonde sympathie aux familles des soldats et affirmé que les héros reposeraient désormais aux côtés de leurs camarades, dans l'amour et le respect éternels de la Patrie. Il a réaffirmé l'engagement du Parti, des autorités et du peuple de Dông Nai à rester fidèles aux idéaux révolutionnaires pour lesquels ces héros se sont sacrifiés.

VNA/CVN