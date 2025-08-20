Objectif : porter le commerce Vietnam - Australie à 20 milliards de dollars

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le Vietnam et l’Australie à discuter des moyens de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars, notamment par l’ouverture des marchés et la facilitation des exportations des deux pays.

Le dirigeant a émis cette proposition en recevant mercredi 20 août à Hanoi la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, en visite au Vietnam pour coprésider la 7e réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Australie.

Photo :VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué la ministre Penny Wong pour ses contributions et la coopération efficace entre les deux ministères des Affaires étrangères afin de faire progresser les relations entre le Vietnam et l’Australie.

Il a félicité son homologue australien Anthony Albanese pour la victoire du Parti travailliste aux élections générales de mai 2024. Il a également exprimé le souhait d’accueillir prochainement le Premier ministre Anthony Albanese au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est réjoui des progrès rapides et substantiels du partenariat stratégique global bilatéral. Les deux parties ont mis en œuvre, dans les délais prévus, des projets et activités conjoints dans le cadre de leur plan d’action. Les échanges bilatéraux ont dépassé les 14 milliards de dollars en 2024, soutenus par des ouvertures de marchés réciproques pour les produits agricoles.

Le Vietnam a exporté des fruits de la passion vers l’Australie pour la première fois, tandis que des prunes australiennes ont fait leur entrée sur le marché vietnamien. Les investissements australiens enregistrés ont dépassé les 3 milliards de dollars, et l’Australie a porté son aide publique au développement au Vietnam à 96,6 millions de dollars australiens.

Vaste potentiel de coopération

Pour l’avenir, il a déclaré qu’il restait un vaste potentiel de coopération. Il a exhorté les deux parties à poursuivre la mise en œuvre efficace du Plan d’action et à tenir des dialogues et des consultations réguliers afin de renforcer la confiance politique.

Il a suggéré de renforcer davantage la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment en matière de cybersécurité, de transformation numérique et de soutien aux équipements, afin de renforcer les capacités du Vietnam.

Partageant la vision du Vietnam en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique, il a exprimé l’espoir de voir des percées dans la collaboration dans ces domaines, notamment en matière de formation des ressources humaines et de technologies biomédicales.

La ministre Penny Wong a exprimé l’honneur de se rendre au Vietnam à l’heure où le pays s’apprête à célébrer le 80e anniversaire de sa Fête nationale, soulignant qu’il s’agit d’un moment important pour les deux nations de réfléchir à l’histoire et de façonner leur coopération future.

Elle a affirmé que le gouvernement australien attachait une grande importance au rôle du Vietnam dans la région ainsi qu’aux relations bilatérales, et souhaitait discuter de mesures visant à approfondir le partenariat, sur la base de points de vue et de visions communs sur les questions bilatérales, régionales et internationales.

La ministre Penny Wong s’est engagée à déployer des efforts pour faire progresser le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment en renforçant les liens en matière de défense et de sécurité, en élargissant la collaboration dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique et de l’innovation, de l’éducation et de la formation, ainsi que du développement des ressources humaines par le biais de projets d’APD et de fonds d’investissement.

Elle s’est également engagée à renforcer la coordination bilatérale afin de contribuer à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales, et à garantir le respect du droit international, tout en soulignant l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN