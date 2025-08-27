Le président Luong Cuong souligne les tâches majeures du Bureau présidentiel

Le président Luong Cuong a mis en avant mercredi 27 août les tâches majeures prévues en août et en septembre, demandant au Bureau présidentiel de se concentrer de continuer de promouvoir le sens des responsabilités pour bien accomplir les tâches assignées.

Photo : VNA/CVN

Selon le chef de l’État, les affaires intérieures et extérieures du président et de la vice-présidente de la République, à la veille du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, ont reçu l’attention et ont été appréciées par le peuple et la communauté internationale.

Dans le contexte des évolutions mondiales et régionales complexes, le modèle d’administration locale à deux niveaux a commencé à fonctionner efficacement au niveau national, après deux mois de mise en œuvre. Les localités, ministères et secteurs se sont concentrés sur l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux, a-t-il estimé lors de la réunion avec le Bureau présidentiel à laquelle a assisté la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân.

Dans ce contexte, le Bureau présidentiel a fait preuve d’unité et de responsabilité, , travaillé en étroite collaboration avec les agences compétentes, fourni des conseils et contribué à la mise en œuvre efficace des programmes et des plans de travail adoptés.

Le chef de l’État a cependant indiqué que la charge de travail dans les temps à venir est énorme, ce qui exige que le Bureau présidentiel maximise sa capacité, réagisse avec flexibilité et proactivité pour mener à bien les tâches de recherche, de conseil et de service au président et à la vice-présidente dans les affaires intérieures et extérieures.

Photo : VNA/CVN

Le Bureau présidentiel est tenu de travailler en étroite collaboration avec les agences compétentes afin de conseiller et de servir efficacement le président et la vice-présidente lors d’événements nationaux et internationaux à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre), de coordonner activement la réalisation des contenus et des tâches liés aux activités des dirigeants de l’État en matière de politique étrangère dans les temps à venir.

Le président Luong Cuong a demandé au Bureau présidentiel d’examiner attentivement et conformément à la réglementation légale le dossier de l’amnistie, et d’organiser la publication de la décision d’amnistie présidentielle pour 2025, à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale comme témoignage de la politique de clémence et humanitaire du Parti et de l’État.

Il a également ordonné au Bureau présidentiel et aux unités concernées de continuer à innover dans les méthodes et les approches, d’attribuer des tâches et de renforcer l’organisation de la mise en œuvre coordonnée des tâches assignées.

VNA/CVN