Une délégation de la Banque mondiale se rend à Cân Tho

Une mission de travail de la Banque mondiale (BM), conduite par M me Manuela V.Ferro, vice-présidente de l'Asie de l'Est et du Pacifique de la BM, a visité et travaillé le 19 novembre avec des représentants des autorités de la ville de Cân Tho ainsi que de départements, de services, d’entreprises et d’agriculteurs liés à la production de riz à faibles émissions de cette ville du Sud.

Photo : VNA/CVN

La mission s’est rendue dans la Coopérative New Green Farm dans le district de Thôt Nôt, a eu des discussions avec les autorités locales, des agriculteurs et des entreprises sur la riziculture dans le cadre du Projet de transformation agricole durable du Vietnam (VnSAT) et du Projet visant à développer un million d'hectares de riz de haute qualité à faibles émissions associée à la croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030 (Projet d’un million d'hectares de riz de haute qualité).

Mme Manuela V.Ferro s'est déclarée satisfaite des résultats que le projet VnSAT a apporté aux agriculteurs. Grâce au soutien technologique de la BM, de l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) et du gouvernement vietnamien, les agriculteurs ont baissé les coûts de production, réduit l’utilisation de médicaments et d’engrais chimiques, économisé de l'eau et de la main d'œuvre.

Sur la base du projet VnSAT, le Vietnam met en œuvre le Projet d’un million d'hectares de riz de haute qualité. La BM est prête à coopérer et à accompagner le gouvernement du Vietnam dans la mise en œuvre de ce projet, a-t-elle affirmé.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Nguyên Ngoc Hè, a remercié Mme Manuela V.Ferro d'être venue directement enquêter et visiter le modèle de production circulaire des agriculteurs de Can Tho. Il a espéré que le Projet d’un million d'hectares de riz de haute qualité continuerait de bénéficier du soutien de la BM.

Il a souhaité que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les provinces du delta du Mékong mettent bientôt en place des mécanismes et des politiques à soumettre au Premier ministre pour mettre en œuvre ce projet dans les plus brefs délais.

VNA/CVN