La BM et la Suisse accordent 5 millions d'USD pour le développement urbain durable du Vietnam

La Banque mondiale (BM) et le gouvernement suisse ont signé un accord visant à promouvoir une croissance verte et résiliente dans les principales villes du Vietnam. Cette initiative de subvention de 5 millions d'USD, financée par le Secrétariat d'État suisse à l'économie (SECO), vise également à renforcer le partenariat existant entre la Suisse et la Banque mondiale pour soutenir le développement urbain durable au Vietnam.

"Cette subvention nous permet de soutenir un dialogue continu pour intégrer des pratiques durables dans la planification urbaine et les politiques économiques des villes, afin de bâtir un modèle de développement urbain résilient face au climat et à faible émission de carbone", a déclaré Mariam J. Sherman, directrice de la BM pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos. "Ce financement approfondira notre engagement auprès des principales villes du Vietnam, en particulier Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho, dans leur progression vers une vision de croissance verte."

Le Fonds fiduciaire unidonateur pour l'accélération de la croissance verte et résiliente dans les grandes villes du Vietnam a pour objectif d'aider ces villes à se développer de manière plus durable, tout en gérant les risques croissants et en atténuant les impacts futurs du changement climatique. Dans le cadre de ce programme, la Banque mondiale mettra en place une base de connaissances sur les meilleures pratiques techniques et opérationnelles, s'appuyant sur l'expertise internationale adaptée au contexte local, afin de fournir des solutions stratégiques aux défis urbains. Ce programme renforcera également les capacités de formulation des politiques et aidera les villes et les agences nationales à mobiliser et diversifier les ressources financières pour les projets d'investissement, tout en favorisant la collaboration et le partage des connaissances.

Ce partenariat reflète l'engagement de la Suisse en faveur du développement urbain durable au Vietnam, a déclaré Thomas Gass, ambassadeur de Suisse au Vietnam, ajoutant qu’en combinant le financement suisse avec l'expertise de la Banque mondiale, la Suisse vise à aider les villes vietnamiennes à atteindre leurs objectifs de croissance verte tout en renforçant leur résilience face aux défis climatiques.

La Suisse et la Banque mondiale sont des partenaires stratégiques de longue date dans le soutien au développement urbain au Vietnam. Cette initiative s’appuie sur des collaborations précédentes réussies, notamment la mise en place du premier système de gestion des risques d’inondation du pays à Cân Tho. L'impact de ces efforts conjoints dépasse les frontières du Vietnam, contribuant à façonner le Programme de développement urbain et régional durable de la Banque mondiale ainsi que le Programme de résilience des villes, tous deux financés par la Suisse au niveau mondial.

