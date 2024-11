Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son reçoit la vice-présidente de la Banque mondiale

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a reçu le 20 novembre Manuela V. Ferro, vice-présidente de la Banque mondiale (BM) pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, en visite de travail au Vietnam.