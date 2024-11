Vietnam - Malaisie : vers une nouvelle étape dans leurs relations commerciales

La prochaine visite officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et de son épouse, en Malaisie du 21 au 23 novembre, s'inscrit dans le contexte d'un développement robuste et global des relations bilatérales, notamment depuis l'établissement du partenariat stratégique en 2015. Elle promet d'ouvrir de nouvelles opportunités et de s’orienter vers une nouvelle étape dans la coopération économique et commerciale entre les deux nations.

Selon les statistiques des Douanes du Vietnam, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Malaisie a atteint 10,63 milliards d'USD au cours de la période de janvier à septembre de cette année, soit une hausse de 14,1% en rythme annuel. Les exportations vietnamiennes ont connu une légère hausse de 3,5% pour s’élever à 3,81 milliards d'USD. Les importations se sont chiffrées à 6,82 milliards d'USD, soit une forte augmentation de 21,1%. La balance commerciale a affiché un déficit de 3 milliards d'USD pour le Vietnam, soit un bond de 54,6% en un an.

Plusieurs experts soulignent que le marché malaisien se caractérise par un fort pouvoir d'achat, une diversité des demandes et des habitudes de consommation compatibles avec les produits vietnamiens. L'ouverture du marché malaisien est assez grande, avec de faibles barrières aux produits vietnamiens, car les deux pays participent à de mêmes accords de libre-échange régionaux. Néanmoins, il existe une concurrence intense sur le marché malaisien.

Partenaire commercial important

Récemment, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et son homologue malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Tengku Zafrul Aziz, ont co-présidé la 4e réunion du Comité mixte Vietnam - Malaisie sur le commerce.

Lors de cette réunion, le ministre Nguyên Hông Diên a réaffirmé l'importance de la Malaisie en tant que partenaire économique, commercial et d'investissement important pour le Vietnam.

En effet, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint près de 13 milliards d'USD en 2023. Les deux parties s'engagent activement dans l'élaboration de projets d’accord et la signature d'accords de coopération bilatéraux, dont des protocoles d'accord sur la coopération dans les domaines de la promotion du commerce et de l'industrie, de la supervision bancaire et de l'agriculture.

Malgré ces avancées significatives, le ministre Nguyên Hông Diên a indiqué que des activités de promotion et de facilitation du commerce, de coopération dans le secteur Halal et l’industrie, présentaient encore des limites.

Pour renforcer les relations entre le Vietnam et la Malaisie, des experts recommandent que les localités et les associations des deux pays multiplient leurs activités de promotion du commerce pour favoriser l’accès au marché.

VNA/CVN