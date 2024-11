Projet de TGV Nord-Sud : opportunités et défis pour les entreprises vietnamiennes

Des experts ont discuté des opportunités et défis des entreprises vietnamiennes qui participeront au projet de train à grande vitesse Nord-Sud, lors d’un débat tenu le 19 novembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Selon le président de l’Association vietnamienne des entrepreneurs en construction (Viet Nam Association of Construction Contractors - VACC), Nguyên Quôc Hiêp, le Vietnam n’a jamais mis en œuvre un projet avec un tel capital et d'une aussi grande échelle. À savoir que le capital total de construction s’élève à plus de 33 milliards d'USD.

Actuellement, la capacité des entreprises vietnamiennes s’est considérablement développée. Les entreprises ont réalisé de nombreux grands projets de tunnels et de ponts à haubans, a estimé Nguyên Quôc Hiêp.

Cependant, le projet de train à grande vitesse nécessite un niveau de technologie différent. Donc, les entrepreneurs vietnamiens doivent être conscients qu’il s’agit là d’un nouveau "champ de bataille" technologique et ils doivent apprendre et absorber les connaissances les plus avancées pour les appliquer, a-t-il indiqué.

Selon le directeur général de la compagnie générale en conception de transports (Transport Engineering Design Incorporated - TEDI), Dào Ngoc Vinh, la chose la plus importante est la précision de la construction et la conscience humaine dans le contrôle qualité, sans aucune erreur autorisée.

Photo : VNA/CVN

D’autres experts ont insisté sur la nécessité d'une coopération entre les entreprises vietnamiennes pour réaliser ce projet. Un exemple : la compagnie générale Dèo Ca et la compagnie générale 319 du ministère de la Défense ont coopéré avec des partenaires étrangers pour apprendre des technologies de construction, organiser des formations en la matière….

Plusieurs représentants d'entreprises vietnamiennes ont souligné l’importance d’élaborer bientôt des couloirs juridiques pour mener ce projet, ainsi que des mécanismes et politiques permettant aux entreprises vietnamiennes de rejoindre cet ouvrage.

Le directeur du Comité de gestion des projets ferroviaires, Vu Hông Phuong, a indiqué que 19 groupes de mécanismes spécifiques étaient soumis, dont de nombreux mécanismes appliqués à des projets d'autoroute Nord-Sud. Il a affirmé que le Parti et l'État accorderaient la priorité maximale aux entreprises nationales pour ce projet.

VNA/CVN