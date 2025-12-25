Une coopération de défense renforcée entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense du Vietnam, s'est entretenu le 25 décembre à Hanoï avec Vugar Mustafayev, ministre de l'Industrie de la défense de la République d'Azerbaïdjan, afin de définir de nouvelles orientations pour la coopération militaire entre les deux pays.

Lors de l'entretien, le ministre vietnamien a souligné que le Vietnam attache une importance constante au renforcement des relations d'amitié traditionnelles avec l'Azerbaïdjan, établies par le Président Hô Chi Minh et le défunt Président Heydar Aliyev, puis consolidées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Cette coopération de longue date a été élevée au rang de partenariat stratégique en mai 2025.

Le peuple et l'Armée populaire du Vietnam apprécient vivement le soutien et l'aide précieuse apportés par le peuple azerbaïdjanais au Vietnam durant la lutte pour l'indépendance nationale, la réunification et l'édification du pays.

Ces dernières années, la coopération bilatérale en matière de défense s'est développée conformément aux orientations des hauts dirigeants des deux pays et des ministères de la Défense, ainsi qu'aux accords et documents signés. Elle a enregistré de nombreux résultats positifs, notamment dans les échanges de délégations à différents niveaux et dans le domaine de l'industrie de défense.

Le général Phan Van Giang a proposé de poursuivre et d'intensifier cette dynamique en accélérant la signature de nouveaux accords de coopération dans le domaine de l'industrie de défense, afin de mettre en place un cadre juridique solide, adapté aux capacités et aux besoins de chaque pays. Les discussions ont également porté sur le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux, la participation aux expositions de défense organisées par les deux parties, la promotion du commerce de produits militaires, le transfert de technologies, la recherche et la production, ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

À cette occasion, le ministre vietnamien a officiellement invité son homologue azerbaïdjanais, ainsi que les dirigeants et entreprises du secteur de la défense, à participer à la troisième Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en 2026.

De son côté, le ministre Vugar Mustafayev a souligné que cette visite illustrait le renforcement accru de la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie de défense. Saluant la qualité des relations historiques dans les domaines de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la technologie, il a réaffirmé la disponibilité de l'Azerbaïdjan à approfondir la coopération avec le Vietnam, notamment dans l'industrie de la défense, sur la base des intérêts et des besoins mutuels, afin d'assurer un développement durable et efficace des relations entre les deux pays.

