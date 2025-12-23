Entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie vietnamienne et française

Dans l’après-midi du 23 décembre, Lê Hoài Trung, ministre vietnamien des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le ministre Lê Hoài Trung a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au renforcement de sa coopération multiforme avec la France, premier État membre de l’Union européenne (UE) avec lequel le Vietnam entretient un partenariat stratégique intégral.

Le ministre vietnamien a demandé d’accroître la confiance politique par des échanges de délégations à tous les niveaux et sur tous les canaux : Parti, État, Assemblée nationale et diplomatie populaire. Il a souligné le rôle moteur des deux ministères des Affaires étrangères pour approfondir le partenariat stratégique intégral.

À cette occasion, le ministre vietnamien a appelé à exploiter pleinement le potentiel de coopération économique, commerciale et d’investissement. Il a exhorté la France à ratifier prochainement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à plaider auprès de la Commission européenne pour la levée du "carton jaune" sur les produits halieutiques vietnamiens, favorisant ainsi les échanges entre le Vietnam et l'UE.

De son côté, Jean-Noël Barrot a salué le rôle du Vietnam dans la région. Il a affirmé que la fréquence élevée et la densité des échanges entre les hauts dirigeants témoignaient d'une confiance mutuelle profonde, créant un élan solide pour la coopération future.

La France souhaite renforcer ses liens dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les transports et l'aérospatiale, tout en collaborant avec le Vietnam pour promouvoir le multilatéralisme face aux défis mondiaux.

Les deux parties ont convenu de faire de la science et de la technologie un nouveau pilier bilatéral. La France soutiendra le Vietnam dans le renforcement de ses capacités dans les technologies émergentes telles ques biotechnologies, industrie numérique, semi-conducteurs, quantique et infrastructures numériques.

Enfin, partageant leurs points de vue sur la situation internationale et régionale, les deux parties sont convenues d'échanger et de coordonner activement leurs positions sur les questions d'intérêt commun, de promouvoir la coopération interrégionale entre l'ASEAN et l'UE et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

