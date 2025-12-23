Le PM appelle à réparer les infrastructures et stabiliser la vie des sinistrés du Centre

Le Premier ministre vient de signer pour la promulgation du télégramme officiel N° 243/CĐ-TTg relatif à la réparation des infrastructures, au rétablissement de la production et à la stabilisation de la vie des sinistrés après les catastrophes naturelles ayant frappé le Centre.

>> Huế : une construction d’urgence pour offrir aux habitants un Têt chaleureux

>> Accélérer la reconstruction des logements sinistrés au Centre

>> Dà Nang : relogement des sinistrés des intempéries à Trà Tân avant le Têt 2026

De fin octobre à début décembre 2025, les provinces de Hà Tinh à Lâm Dông ont subi des tempêtes et crues historiques successives. Ces événements ont causé de lourdes pertes humaines et matérielles, endommageant gravement les réseaux de transport, d’irrigation, de santé, d’éducation et de télécommunications, impactant ainsi durement l’économie régionale et la vie des habitants.

Photo : VNA/CVN

Sous la direction des autorités et grâce à la mobilisation massive des forces armées, des jeunes volontaires et de la population, les secours ont été déployés avec célérité. Au 21 décembre, plus de 33.200 maisons endommagées ont été réparées (95%) et la reconstruction de 480 habitations détruites est engagée pour être achevé avant la fin de janvier 2026. Les services essentiels et les activités économiques se rétablissent progressivement.

Pour accélérer ce processus, le Premier ministre a ordonné aux dirigeants locaux de parachever la "Campagne Quang Trung" lancée par lui-même pour accélérer la reconstruction des maisons détruites ou endommagées après les catastrophes naturelles. Les autorités provinciales doivent aussi recenser avec précision les besoins de financement pour la réhabilitation des infrastructures et la reprise agricole, le plus tard le 24 décembre 2025. Le ministère des Finances soumettra des propositions d’assistance budgétaire dès le lendemain.

Pour sa part, l’Inspection du gouvernement mènera des contrôles sur l’évaluation des dommages et l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est chargé de superviser directement ces opérations pour garantir une stabilisation rapide et durable de la vie des populations touchées.

VNA/CVN