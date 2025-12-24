Bâtir une industrie de défense moderne, high-tech et à double usage

D’ici 2026, l’ensemble des forces armées devra se concentrer sur la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne ; appliquer rigoureusement les directives du Comité central du Parti relatives à l’édification et au remodelage du Parti ; mener une diplomatie de défense flexible, concrète et efficace ; et promouvoir l’autonomie et la résilience de l’industrie de la défense, de la logistique et des opérations techniques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 24 décembre à Hanoï de développer une industrie de défense moderne, de haute technologie et à double usage, appelant le secteur privé à participer à ce développement, en mettant l’accent sur les technologies fondamentales et essentielles.

Présidant une réunion avec des représentants du ministère de la Défense et des ministères et secteurs concernés pour discuter des objectifs militaires et de défense pour 2026, il a souligné la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo et des résolutions connexes du gouvernement et de la Commission militaire centrale relatives au développement des sciences, des technologies et de l’industrie de la défense.

Il a félicité le ministère de la Défense pour l’excellent travail accompli dans le cadre de ses objectifs pour 2025, sous la direction du Comité central du Parti, du Politburo et de la Commission militaire centrale, notamment pour le développement de l’industrie de la défense et la modernisation des armements, des équipements et des systèmes techniques dans toutes les branches des forces armées.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance de l’autonomie stratégique et la nécessité de promouvoir un environnement pacifique, coopératif et prospère pour garantir la stabilité et la croissance. Il a également insisté sur l’importance de protéger l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la nation sur terre, sur mer, dans les airs et dans le cyberespace, notant qu’une véritable sécurité repose sur une combinaison de puissance douce et de puissance dure, ainsi que sur l’unité du peuple.

Il a demandé au ministère de la Défense de mettre en œuvre de manière exhaustive et efficace les directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du 12e Congrès du Comité du Parti de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et de la 15e réunion de la Commission militaire centrale, en privilégiant l’innovation et le développement d’armements et d’équipements modernes et performants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à prendre des mesures pour lever les obstacles institutionnels et politiques, mobiliser des ressources financières, inciter les talents à s’investir, donner la priorité à la formation du personnel et renforcer la coopération internationale dans le secteur de la défense.

Il a demandé aux ministères et aux secteurs de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Défense pour mener à bien les tâches de 2026 dans le respect total des règlements du Parti et de l’État, en veillant à ce qu’il n’y ait ni corruption, ni négativité, ni gaspillage.

