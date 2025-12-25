L'Égypte demande des progrès concrets pour la paix à Gaza

L'Égypte fait pression pour que la deuxième phase du plan de paix pour Gaza soutenu par les États-Unis soit rapidement mise en œuvre, notamment la formation d'un organe de gouvernement palestinien provisoire, a déclaré mercredi 24 décembre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty.

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chypriote Constantinos Kombos, M. Abdelatty a souligné la nécessité de créer un "comité technocratique" chargé de gérer l'enclave, préalable à la reprise du contrôle administratif total par l'Autorité palestinienne. Il a également condamné la poursuite de l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, qui, selon lui, compromet "l'unité des territoires palestiniens".

Cette initiative diplomatique intervient alors qu'une délégation israélienne s'est rendue mercredi 24 décembre au Caire pour négocier le retour du corps de Ran Gvili, considéré comme le dernier otage israélien détenu à Gaza. La mission israélienne, dirigée par le coordinateur pour les otages Gal Hirsch, a également abordé la question sensible du désarmement du Hamas et du déploiement potentiel d'une force internationale de stabilisation, selon une source égyptienne proche des négociations.

Ces négociations s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à stabiliser le fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

La deuxième phase du plan de paix, que les médiateurs espèrent lancer en janvier, prévoit le retrait complet de l'armée israélienne de Gaza en échange de la démilitarisation à long terme du territoire.

