Le Vietnam et l'Ouzbékistan renforcent leur coopération commerciale, automobile et logistique

La vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, et le vice-ministre ouzbek de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Ilzat Kasimov, ont coprésidé le 24 décembre à Hanoï, la 8ᵉ session du Comité intergouvernemental Vietnam - Ouzbékistan sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique.

Photo : BCT/CVN

La délégation ouzbèke comprenait notamment des vice-ministres de l'Agriculture et des Transports, l'ambassadeur d'Ouzbékistan en Indonésie, également accrédité au Vietnam, ainsi que des représentants de la province de Boukhara, du Comité du tourisme, du ministère de la Construction, du Logement et des Services communaux, de l'ambassade d'Ouzbékistan et du groupe Uzavtosanoat.

Dans son allocution d'ouverture, Phan Thi Thang a souligné l'importance particulière de cette session, qui s'est tenue à la suite de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân en Ouzbékistan en avril dernier. Elle a estimé que cette réunion traduisait la volonté commune de porter les relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays à un niveau plus substantiel et plus efficace.

De son côté, Ilzat Kasimov a mis en avant la nécessité de renforcer la coopération entre les ministères et organismes compétents des deux pays dans le cadre du Comité intergouvernemental afin de mieux accompagner les entreprises des deux pays.

L'Ouzbékistan s'est engagé à faciliter davantage les activités d'investissement et d'affaires des entreprises vietnamiennes, tout en proposant la création d'un groupe de travail conjoint sur le commerce afin de stimuler les échanges bilatéraux.

Lors de la session, les deux parties ont examiné l'état de la coopération, identifié les opportunités et les défis, et souligné le potentiel considérable dans des secteurs clés tels que l'agriculture et l'agro-transformation, l'industrie légère, l'industrie automobile, les transports, la logistique, la construction, le tourisme et la culture. Elles ont également mis en avant la complémentarité des deux économies, propice au développement de chaînes d’approvisionnement intégrées, de la production à l'exportation.

À l'issue de la session, les deux vice-ministres ont signé le procès-verbal de la 8ᵉ session. Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint en 2024 un record de 202 millions de dollars, en hausse de 26,5% sur un an. L'Ouzbékistan est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Asie centrale, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de l'Ouzbékistan au sein de l'ASEAN.

