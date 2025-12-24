Les dix événements nationaux les plus marquants de 2025

Au moment où le monde attend le passage au Nouvel An, l’Agence Vietnamienne d’Information a sélectionné les dix événements nationaux les plus marquants de 2025.

1. Ratification de l’appareil administratif : cinq ans d’avance

La ratification de l’appareil organisationnel, mise en œuvre du niveau central au local, a permis de réduire de 34,9% le nombre d’organes rattachés au niveau central, de supprimer 100% des comités chargés des affaires du Parti, ainsi que 46% le nombre des unités administratives provinciales et 66,9% celui des communes. Ces résultats permettent d’atteindre, avec cinq ans d’avance, les objectifs de rationalisation fixés par la Résolution N°18 du Politburo du Parti (XIIe mandat). Depuis le 1er juillet, 34 provinces et villes ont lancé simultanément un modèle de gouvernance locale à deux niveaux, marquant la fin de l’échelon de district. Cette révolution structurelle, véritable “réorganisation du territoire”, ouvre de nouveaux espaces de développement et opère une transition du modèle de gestion vers un État serviteur, bâtisseur et au service du peuple.

2. Le Parti affirme son autonomie stratégique dans la nouvelle ère

Le projet de rapport politique qui sera soumis au XIVe Congrès national met l’accent sur l’objectif d’“autonomie stratégique”. Celui-ci traduit une vision prospective visant à planifier, diriger et bâtir de manière proactive le développement du pays au sein d’un monde marqué par des incertitudes imprévisibles. Pour la première fois, ce document intègre le rapport politique, le bilan socio-économique et le rapport sur l’édification du Parti. Outre les contributions des organisations et des membres du Parti, ces documents ont recueilli près de 14 millions d’avis directs et en ligne via l’application VNeID. En amont, les congrès des instances locales pour le mandat 2025-2030 ont été achevés avant l’échéance prévue. Fait inédit : l’intégralité des secrétaires du Parti et des présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux sont désormais des cadres non originaires de leur localité d’affectation.

3. Éveil du patriotisme et de l’ambition du développement national

Les célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre), couplées au cinquantenaire de la Libération du Sud, ont été marquées par des défilés militaires d’une grande ampleur. Ces événements, ainsi que la série de concerts nationaux tels que “La Patrie au cœur” ou “Fiers d’être Vietnamiens”, ont galvanisé l’unité nationale. Dans le domaine culturel, le film Mưa đỏ (Pluie rouge) a battu tous les records avec plus de 700 milliards de dôngs de recettes et a remporté le Lotus d’Or lors du Festival des films vietnamiens 2025, propulsant ainsi la Stratégie de développement des industries culturelles d’ici 2030 et à l’horizon 2045.

4. Catastrophes naturelles d’une violence inédite et hors normes

L’année 2025 a été marquée par 21 typhons et dépressions tropicales, un record historique. Parmi eux, cinq tempêtes d’une intensité extrême et à progression rapide, accompagnées de tornades, de crues soudaines et de glissements de terrain, ont multiplié la fréquence des inondations majeures. Le bilan est lourd : plus de 400 morts et disparus, et des pertes économiques s’élevant à près de 100.000 milliards de dôngs, soit environ 0,7% à 0,8% du PIB. En particulier, les pluies diluviennes à Thai Nguyên (Nord), les crues et glissements de terrain critiques dans la partie méridionale du Centre et les Hauts plateaux du Centre ont frappé les esprits. Un record de précipitations a été enregistré au sommet de Bach Ma, à Huê (Centre), avec 1.740 mm en 24 heures (le 27 octobre), tandis que les marées de tempête à Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Cà Mau (Sud) ont toutes franchi des seuils historiques.

5. Mise en œuvre des Résolutions stratégiques pour un développement rapide et durable

Le Politburo a publié des résolutions stratégiques dans des secteurs clés, définissant des leviers de croissance puissants où le citoyen est placé au centre et en tant qu’acteur souverain. Dans ce cadre, la science et la technologie constituent la percée majeure prioritaire, tandis que le secteur économique étatique assure un rôle de locomotive et celui privé s’affirme comme le pilier fondamental.

Reflétant une cohérence absolue entre la volonté politique du Parti, le cadre législatif et l’action gouvernementale, la 10e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale a adopté 51 lois et 8 résolutions normatives, représentant près de 30% de la production législative de l’ensemble du mandat. Parallèlement, le gouvernement a multiplié les programmes d’action et les textes d’application, consolidant un arsenal juridique propice à une émergence nationale rapide et durable.

6. La croissance économique du Vietnam parmi les leaders en Asie

Avec une croissance du PIB prévue à environ 8% pour 2025, une inflation contenue sous la barre des 4% et des investissements directs étrangers (IDE) atteignant un sommet quinquennal de 24 milliards de dollars, le Vietnam réalise des performances remarquables. Ces résultats témoignent d’efforts exceptionnels dans un contexte de “double impact”: celui des conséquences des guerres tarifaires mondiales et des tensions géopolitiques croissantes, conjugué aux impacts des catastrophes naturelles et aux défis de la restructuration administrative. Le gouvernement s’emploie à revitaliser les moteurs de croissance traditionnels tout en impulsant de nouveaux leviers tels que l’économie numérique, verte et créative, renforçant ainsi la productivité, la compétitivité et la résilience de l’économie nationale.

7. Convention de Hanoï : le premier cadre juridique mondial contre la cybercriminalité

Les 25 et 26 octobre, Hanoï a accueilli la cérémonie d’ouverture à la signature et la Conférence de haut niveau sur la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï). L’événement a réuni plus de 2.500 délégués issus de diverses organisations multilatérales et de 119 pays et territoires. C’est la première fois qu’un toponyme vietnamien est associé à un traité multilatéral de portée mondiale. Lors de la cérémonie de signature, 72 pays ont paraphé la Convention de Hanoï, ouvrant la voie à une entrée en vigueur rapide du texte et à l’adoption de normes communes pour prévenir, enquêter et poursuivre la cybercriminalité, un phénomène transfrontalier difficile à encadrer efficacement par les seuls cadres juridiques nationaux.

8. Éradication des logements précaires et délabrés : un objectif national atteint avant terme

Fin août, le mouvement d’émulation intitulé “Tout le pays s’unit pour l’éradication des logements précaires et délabrés” a permis la reconstruction de 334.234 habitations. Ce résultat marque l’achèvement du programme avec 5 ans et 4 mois d’avance sur les objectifs de la Résolution N°42 du Politburo du Parti, en date du 24 novembre 2023, et 4 mois d’avance sur la Directive N°42 du Premier ministre, promulguée le 9 novembre 2024. Véritable “chantier national d’exception”, ce projet symbolise la symbiose entre la volonté du Parti et les aspirations du peuple, ainsi que la solidarité nationale et l’humanisme profond de la nation.

Le 30 novembre, au lendemain des inondations historiques ayant frappé la patrie méridionale du Centre et les Hauts plateaux du Centre, la “Campagne Quang Trung” a été lancée en urgence absolue. Cette offensive éclair vise à reconstruire et à réhabiliter les logements des familles sinistrées dans les plus brefs délais.

9. Achèvement de plus de 3.500 km d’autoroutes

La dernière année du XIIIe mandat du Parti est marquée par l’achèvement et l’ouverture technique de 3.513 km d’autoroutes. Ce résultat dépasse l’objectif initial de 3.000 km d’ici fin 2025, ouvrant la voie à l’ambition d’atteindre 5.000 km en 2030. Les localités ont également achevé 1.700 km de routes côtières. Ce succès découle d’une direction centrale drastique, de l’engagement des ministères et localités, ainsi que de la détermination des entrepreneurs et ouvriers travaillant sans relâche, quels que soient les aléas climatiques ou les jours fériés, conformément aux directives du Premier ministre Pham Minh Chinh.

10. Le centenaire de la presse révolutionnaire du Vietnam

Marquant un siècle de formation et d’essor (1925-2025), la presse révolutionnaire du Vietnam a vu ses professionnels devenir une force de choc sur le front idéologique et culturel, apportant une contribution monumentale à la lutte pour l’indépendance, à l’unification nationale, ainsi qu’à l’édification et à la défense de la Patrie. Face aux impératifs de la nouvelle ère, la presse révolutionnaire nationale s’adapte avec agilité. Elle renouvelle profondément sa pensée, maîtrise les technologies de pointe et opère des percées dans ses méthodes de diffusion. Elle réaffirme ainsi son rôle de bâtisseur de confiance et de catalyseur des aspirations au développement du pays.

L’adoption de la Loi sur la presse (amendée) lors de la 10e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale ouvre désormais de nouveaux horizons de développement pour le secteur médiatique à l’ère du numérique.

