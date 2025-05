La coopération économique, un pilier important des liens Vietnam - Azerbaïdjan

Dans le cadre de sa visite d'État en Azerbaïdjan, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré le 8 mai les dirigeants d'un certain nombre de principales entreprises et sociétés azerbaïdjanaises dans les domaines du pétrole, du gaz, des minéraux et de la finance.

Photos : VNA/CVN

Le chef du PCV a rencontré des responsables des sociétés comme AzerGold Group, le Fonds pétrolier d'État de la République d'Azerbaïdjan (State Oil Fund of Azerbaijan-SOFAZ) et la compagnie pétrolière et gazière nationale d'Azerbaïdjan (State Oil Company of Azerbaijan Republic -SOCAR).

S'exprimant lors de cette réunion, M. Tô Lâm a souligné que grâce à cette visite, les deux pays renforceraient plus efficacement leur coopération dans de nombreux domaines dont la coopération économique était un pilier très important.

Le Vietnam est toujours disposé à renforcer la coopération avec les grandes entreprises azerbaïdjanaises dans tous les domaines, en particulier l'énergie, les mines, la finance, la banque, le développement des infrastructures et l'immobilier, a-t-il affirmé.

De son côté, Zakir Ibrahimov, président du conseil d'administration du groupe AzerGold, a déclaré que ce groupe était responsable de la gestion de l'exploration et de l'exploitation des métaux rares et précieux et des métaux non ferreux, en utilisant des technologies nouvelles et modernes, en minimisant l'impact sur l'environnement. Ce dirigeant du groupe a proposé de coopérer avec les entreprises vietnamiennes du secteur minier.

Kanan Najafov, directeur général adjoint de la SOCAR, a émis son souhait d’augmenter le volume de pétrole brut échangé, fournir du gaz et du gaz liquéfié à la Compagnie générale du gaz du Vietnam (Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation-PV Gas) et participer à des projets de production d'électricité utilisant du gaz liquéfié au Vietnam.

Pour sa part, Shahmar Movsumov, Pdg du SOFAZ a souhaité de renforcer la coopération avec de nombreuses régions du monde, les pays asiatiques, dont le Vietnam.

En ce qui concerne le secteur du pétrole et du gaz, le dirigeant vietnamien Tô Lâm a rappelé que depuis 1959, lorsque le Président Hô Chi Minh avait visité les plates-formes de forage et a soulevé la question de la coopération avec l'Azerbaïdjan. Ce pays a été le premier à coopérer avec le Vietnam dans le domaine du pétrole. La coopération pétrolière est devenue l’orientation stratégique de la coopération entre les deux pays, a-t-il noté.

Photo : VNA/CVN

Sur cette base, le Vietnam souhaite investir dans les mines en Azerbaïdjan ; continuer d’importer des produits pétroliers pour les raffineries ; importer du gaz liquéfié pour les centrales électriques, a indiqué Tô Lâm.

Il a informé que le Vietnam envisageait de développer son économie à grande vitesse et aurait besoin de ressources financières, y compris de fonds d'investissement étrangers. Il s'est déclaré convaincu qu’avec les objectifs et les orientations de fonctionnement du SOFAZ, les projets du Vietnam répondraient à ses exigences.

Le Vietnam créera les conditions les plus favorables aux projets d'investissement sur son sol, garantissant la stabilité et le développement à long terme. Le succès des entreprises azerbaïdjanaises au Vietnam contribuera activement à la coopération bilatérale, a conclu le dirigeant vietnamien.

VNA/CVN