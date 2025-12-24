Vietnam - Russie : un séminaire à Moscou sur les nouveaux leviers de croissance

Le 23 décembre, le Centre multifonctionnel Hanoï - Moscou a accueilli un séminaire intitulé "Culture - Commerce - Technologie - Vert entre le Vietnam et la Russie à l'ère numérique". Cet événement a été organisé par l'Association de la publicité du Vietnam (VAA), en collaboration avec l'Association d'amitié Vietnam-Russie et l’Association des entreprises vietnamiennes en Russie.

Nguyên Truong Son, président de la VAA, a souligné que cet échange visait à décrypter les dynamiques du marché et les nouvelles habitudes des consommateurs russes à l’ère du numérique. Forte de ses expériences réussies en Chine et en Inde en matière de promotion de produits vietnamiens sur des plateformes numériques, la VAA ambitionne de maximiser la visibilité des produits vietnamiens phares en Russie.

Lors du séminaire, Duong Hoàng Minh, conseiller au commerce et chef de l’Office du commerce du Vietnam en Russie, a rappelé que la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Russie en mai 2025 avait insufflé un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment dans la transformation numérique et les énergies renouvelables.

Il a précisé que les produits agroalimentaires et les produits "verts" restaient très prisés, bien qu'une concurrence accrue exige des entreprises vietnamiennes une plus grande proactivité dans la recherche des débouchés et le marketing.

Les participants ont affirmé que la culture constituait une "passerelle" stratégique pour instaurer la confiance économique. Plusieurs entreprises déjà implantées en Russie se sont engagées à accompagner les nouveaux investisseurs vietnamiens pour stabiliser l'offre et bâtir des réseaux de distribution durables, du commerce traditionnel au commerce électronique.

Le séminaire a créé un forum visant à rapprocher les entreprises, contribuant ainsi à promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux nations à l’ère numérique.

