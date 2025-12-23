Vietnam - Cambodge

La coopération de défense se renforce, notamment dans le domaine chimique

Dans l’après-midi du 23 décembre, à Hanoï, le général de corps d’armée Phùng Si Tân, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam, a reçu le général Phorn Nara, secrétaire général du Comité national cambodgien des armes chimiques.

>> Le Vietnam et le Cambodge intensifient la coopération en matière d'information militaire

>> Comité mixte Vietnam - Cambodge : un nouvel élan pour la coopération intégrale

>> La IXe Région militaire, symbole de la solidarité Vietnam - Cambodge

Photo : QDND/CVN

Phùng Si Tân a souligné que, ces derniers temps, la coopération militaire et de défense entre le Vietnam et le Cambodge avait obtenu de nombreux résultats positifs, notamment dans les échanges de délégations ; le maintien efficace des mécanismes de dialogue et de consultation ; la formation et l’entraînement ; la gestion et la protection des frontières ; le regroupement et le rapatriement des restes des soldats morts ; la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux…

Il a affirmé que la 2ᵉ Rencontre d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Cambodge, organisée avec succès en novembre dernier, avait contribué à promouvoir une coopération concrète et efficace entre les armées, les autorités locales et les populations des zones frontalières, et à construire une frontière commune de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement.

Pour sa part, le général Phorn Nara a félicité le Vietnam pour les nombreuses réalisations obtenues dans différents domaines. Il a informé Phùng Si Tân des résultats de la séance de travail avec le Corps chimique vietnamien.

Le responsable vietnamien a proposé qu’à l’avenir, les deux organes renforcent les échanges de délégations, le partage d’expériences professionnelles et la coordination dans le conseil efficace aux dirigeants des ministères de la Défense des deux pays dans les domaines relevant de leurs compétences.

Il a réaffirmé que la direction de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam soutenait toujours et créait toutes les conditions favorables afin que le Corps chimique vietnamien et le Comité national cambodgien des armes chimiques intensifient leur coopération, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations de coopération entre les armées des deux pays.

VNA/CVN