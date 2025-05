Pour perpétuer les liens historiques Vietnam - Azerbaïdjan dans le secteur pétrolier

Dans le cadre de sa visite d’État en Azerbaïdjan, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly, a assisté à la cérémonie d’inauguration de la Salle commémorative du Président Hô Chi Minh et du secteur pétrolier Vietnam - Azerbaïdjan, tenue le 8 mai à midi (heure locale) à l'Université d'État du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan, à Bakou.

>> La visite d’État du secrétaire général Tô Lâm dynamise les liens Vietnam - Azerbaïdjan

>> Le secrétaire général du PCV s'entretient avec le président azerbaïdjanais

>> Le Vietnam et l’Azerbaïdjan renforcent leur coopération multiforme

>> Vietnam - Azerbaïdjan : Déclaration commune sur l’établissement du partenariat stratégique

Photo : VNA/CVN

Dans son discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan avaient été fondées sur la visite historique du Président Hô Chi Minh dans ce pays en 1959. Il a salué les aides précieuses apportées par les pays amis, notamment l’Azerbaïdjan - une nation réputée mondialement pour la recherche et l’exploitation pétrolière - qui a formé de nombreux dirigeants et travailleurs hautement qualifiés pour l’industrie pétrolière vietnamienne.

Le secrétaire général a exprimé le souhait que la direction de l'Université d'État du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan continue de prêter attention à la formation de ressources humaines vietnamiennes de haute qualité dans les domaines du pétrole et de l’énergie, à la hauteur du partenariat stratégique récemment établi entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que l’inauguration de cette salle commémorative, à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2025), constituait une preuve concrète de la volonté commune du Vietnam et de l’Azerbaïdjan de réaliser le souhait du Président Hô Chi Minh de construire une industrie pétrolière vietnamienne solide et durable, tout en approfondissant la coopération bilatérale dans ce secteur clé.

Située dans l’enceinte de l'Université d'État du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan, à Bakou, cette salle commémorative exposera et conservera des images et documents précieux sur le Président Hô Chi Minh et ses liens avec l’Azerbaïdjan, ainsi que sur les visites mutuelles des dirigeants des deux pays...

VNA/CVN