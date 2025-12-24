L'Assemblée nationale examine les préoccupations des citoyens sur le commerce en ligne

Lors de sa 52ᵉ session, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné, le 24 décembre, un rapport sur le traitement des pétitions des citoyens entre octobre et novembre 2025.

Photo : VNA/CVN

Les électeurs ont exprimé leurs préoccupations face aux insuffisances de la gestion étatique du commerce en ligne et des activités sur les réseaux sociaux. Les questions soulevées concernent notamment la gestion fiscale, l’origine des marchandises, les prix et la qualité des produits. La fraude en ligne, ainsi que le trafic de stupéfiants, en particulier parmi les jeunes, suscitent également une vive inquiétude au sein de la population.

Face à ces enjeux, le président du Conseil des ethnies, Lâm Van Mân, a proposé que le gouvernement renforce le cadre juridique afin d’encadrer plus strictement les activités commerciales numériques et de sanctionner fermement les violations, dans le but de mieux protéger les droits des consommateurs.

Le rapport souligne par ailleurs la confiance des citoyens dans la direction du Parti, notamment en ce qui concerne les préparatifs du XIVᵉ Congrès national et les orientations de développement économique pour 2026. Le succès de la 10ᵉ session de la XVe législature, marquée par un volume législatif sans précédent, a été largement salué, en particulier pour les mesures visant à lever les blocages institutionnels.

En outre, une profonde solidarité a été exprimée à l’égard des victimes des inondations survenues dans les provinces du Centre du pays.

Sur les 757 pétitions recueillies avant la 10ᵉ session, les autorités compétentes ont déjà répondu à 304 d’entre elles, soit un taux de 40,2 %.

En conclusion, le vice-président de l’Assemblée nationale, Trân Quang Phương, a appelé à une coordination étroite entre les parties concernées afin de finaliser les rapports et d’assurer le suivi rigoureux des engagements pris devant les électeurs.

VNA/CVN