Une conférence nationale pour promouvoir trois programmes clés

>> Le PM Pham Minh Chinh souligne l’importance d’éliminer l’habitat précaire

>> Un défi pour l’élimination de l'habitat précaire en 2025

Photo : VNA/CVN

La conférence, en collaboration avec les 63 provinces et villes au niveau central, est la 5e réunion du Comité central de pilotage pour l'éradication des logements précaires et délabrés à l'échelle nationale, la 18e réunion du Comité national de pilotage pour les projets de transport d'importance nationale, et la 2e réunion de l'année sur l'accélération du décaissement des investissements publics.

Il a réuni des responsables de ministères, de secteurs, d'agences centrales, de localités, de grandes entreprises et de banques.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le pays tout entier s'employait résolument et rapidement à restructurer son appareil, notamment en réorganisant les unités administratives provinciales et communales et en déployant le modèle de gouvernement local à deux niveaux, afin de mettre officiellement en œuvre le nouvel appareil à compter du 1er juillet. Dans ce contexte, le Parti, l'État et le gouvernement ont fixé un objectif de croissance d'au moins 8% pour 2025, créant ainsi une dynamique de croissance à deux chiffres pour la prochaine période et favorisant la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires pour 2030 et 2045.

Le pays tout entier a déployé des efforts considérables et obtenu des résultats positifs, mais des efforts et une détermination accrus sont nécessaires pour atteindre et dépasser les objectifs fixés, notamment en ce qui concerne l'éradication des logements précaires et délabrés à l'échelle nationale, l'accélération des investissements publics et la mise en œuvre de projets de transport d'importance nationale, a-t-il souligné.

Photos : VNA/CVN

Le Parti n'a d'autre objectif que de préserver fermement l'indépendance et la souveraineté nationales et d'apporter la paix et la prospérité au peuple, a poursuivi le chef du gouvernement, soulignant sa détermination à aller de l'avant compte tenu des orientations du Parti, de l'unanimité du gouvernement, du consensus de l'Assemblée nationale et du soutien du peuple.

Le chef du gouvernement a demandé aux responsables d'examiner les résultats de la mise en œuvre des programmes, d'identifier les difficultés et les obstacles, et de proposer des mesures pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

VNA/CVN